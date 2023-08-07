Пассажиры были возмущены задержками рейсов, вызванными тем, что медведь выбрался из клетки в грузовом отсеке иракского самолета в Дубае
Пассажиры международного аэропорта Дубая в минувшую пятницу столкнулись с задержкой рейса из-за того, что из трюма вылетавшего иракского самолета сбежал медведь.
Самолет авиакомпании Iraqi Airways направлялся в Багдад, но, как сообщается, из-за инцидента был задержан на час. Пассажиров попросили покинуть борт, пока медведя усыпляли и выносили из самолета.
Премьер-министр Ирака распорядился провести расследование обстоятельств того, как животное вырвалось на свободу.
На видео в соцсетях виден сбежавший медведь
Авиакомпания Iraqi Airways заявила, что ее вины в побеге медведя нет. Экипаж самолета сотрудничал с властями Объединенных Арабских Эмиратов, которые направили специалистов для усыпления животного и удаления его из самолета.
На видеоролике, распространившемся в социальных сетях, капитан самолета извиняется перед пассажирами за задержку взлета из-за того, что медведь выбрался из ящика в грузовом отсеке.
В субботу авиакомпания Iraqi Airways заявила, что процедура перевозки медведя была проведена в соответствии с законодательством, а также процедурами и стандартами, утвержденными Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
Самолет выполнял рейс в столицу Ирака
В международном аэропорту Дубая, самом загруженном в мире по количеству международных рейсов, отказались от комментариев.
В воскресенье представитель авиакомпании Iraqi Airways подтвердил, что медведь действительно был доставлен в столицу Ирака. Он говорил на условиях анонимности, поскольку не имеет права публично высказываться по этому вопросу, и отказался назвать имя владельца животного.
Почему в трюме самолета оказался медведь?
Содержание хищных животных в качестве домашних питомцев в Ираке, особенно в Багдаде - стало популярным среди состоятельных людей.
Власти с трудом обеспечивают соблюдение законодательных норм по защите диких животных. Полиция Багдада ранее обращалась к гражданам с просьбой сообщать властям, когда таких животных выпускают на волю на улицах города или когда их мясо подают в качестве экзотических блюд в ресторанах.