Пассажиры были возмущены задержками рейсов, вызванными тем, что медведь выбрался из клетки в грузовом отсеке иракского самолета в Дубае

Пассажиры международного аэропорта Дубая в минувшую пятницу столкнулись с задержкой рейса из-за того, что из трюма вылетавшего иракского самолета сбежал медведь.

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Самолет авиакомпании Iraqi Airways направлялся в Багдад, но, как сообщается, из-за инцидента был задержан на час. Пассажиров попросили покинуть борт, пока медведя усыпляли и выносили из самолета.

Премьер-министр Ирака распорядился провести расследование обстоятельств того, как животное вырвалось на свободу.

На видео в соцсетях виден сбежавший медведь

Авиакомпания Iraqi Airways заявила, что ее вины в побеге медведя нет. Экипаж самолета сотрудничал с властями Объединенных Арабских Эмиратов, которые направили специалистов для усыпления животного и удаления его из самолета.

На видеоролике, распространившемся в социальных сетях, капитан самолета извиняется перед пассажирами за задержку взлета из-за того, что медведь выбрался из ящика в грузовом отсеке.

The bear got out of the cage and caused a delay in the Dubai-Baghdad flight. pic.twitter.com/Z0kzUjgtnh — Kcee Longest (@KceeLongest) August 6, 2023

В субботу авиакомпания Iraqi Airways заявила, что процедура перевозки медведя была проведена в соответствии с законодательством, а также процедурами и стандартами, утвержденными Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).

Самолет выполнял рейс в столицу Ирака

В международном аэропорту Дубая, самом загруженном в мире по количеству международных рейсов, отказались от комментариев.

В воскресенье представитель авиакомпании Iraqi Airways подтвердил, что медведь действительно был доставлен в столицу Ирака. Он говорил на условиях анонимности, поскольку не имеет права публично высказываться по этому вопросу, и отказался назвать имя владельца животного.

Почему в трюме самолета оказался медведь?

Содержание хищных животных в качестве домашних питомцев в Ираке, особенно в Багдаде - стало популярным среди состоятельных людей.

Власти с трудом обеспечивают соблюдение законодательных норм по защите диких животных. Полиция Багдада ранее обращалась к гражданам с просьбой сообщать властям, когда таких животных выпускают на волю на улицах города или когда их мясо подают в качестве экзотических блюд в ресторанах.