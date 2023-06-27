Неаполь запретил суперъяхтам заходить в свои порты

Это решение вызвало разочарование миллиардеров. Власти итальянского города запретили судам длиной более 75 метров причаливать у неапольского берега.

Ограничения вызвало недовольство администрации самих портов. "Есть правила, и мы их соблюдаем. Но надо отметить, что последствия этого решения будут серьёзными", — сказал в интервью Italy24 Массимо Луизе, представитель руководства пирса Мерджеллина.

"Очень жаль, что Неаполь - совершенно особенный город с уникальными культурой и традициями - больше не может принимать у себя гостей калибра Леонардо ДиКаприо, Джонни Деппа, Джеффа Безоса или Дженнифер Лопес", - заключил он.

Бернар Арно - второй богатейший человек в мире с состоянием в 140 миллиардов евро - был одним из первых, кто нарушил новые правила.

Его шестипалубное 101-метровое судно "Симфония" на прошлой неделе застряло в Тирренском море после того, как экипажу запретили швартоваться в южном итальянском городе.

Неаполь - популярное место отдыха миллионеров Canva

Известному магнату fashion-индустрии, генеральному директору корпорации LVMH, производящей предметы роскоши, придётся как-то коротать время на борту. Впрочем, на "Симфонии" для этого есть и кинотеатр под открытым небом, и бассейн со стеклянным дном.

Также, по информации итальянского издания Corriere della Sera, медиамагнат Барри Диллер отказался от планов на отдых в Неаполе.

Это не первый случай, когда богатейшие люди планеты сталкиваются с препятствиями в поездках из-за менее состоятельных людей.

В прошлом году Бернар Арно продал свой частный самолёт, полёты которого отслеживали экоактивисты.

"63 французских миллиардера своими передвижениями выбрасывают столько же вредных выбросов, сколько половина населения", - написали они на странице I Fly Bernard в Твиттере.