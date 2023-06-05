Массовый туризм убивает уникальный дух Венеции?

В высокий сезон ежедневно Венеция принимает около 50 тысяч туристов — что примерно равно населению города. Но если местная экономика от этого только выигрывает, то уникальному духу Венеции это только вредит
В высокий сезон каждый день Венеция принимает порядка 50 тысяч туристов — столько же, сколько и жителей.
Безусловно, местная экономика от этого только выигрывает, но вместе с тем меняется жизнь и облик уникального города на воде.
Марчелло Строцци 45 лет, он живет на острове Джудекка с самого рождения. Просуществовавший 50 лет семейный бизнес, где его мать работала парикмахером, закрылся в 2019 году.
Несмотря на многочисленные предложения открыть на его месте бары, рестораны и сувенирные лавки, достойного арендатора он ждал 4 года.
Лука Паламара, Euronews:
— Остров Джудекка, расположенный прямо напротив исторического центра города, когда-то кишел венецианцами, приезжающими за продуктами в местные магазины. Теперь это туристическое место с барами и ресторанами, выходящими на канал. Тем не менее, некоторые венецианцы по-своему пытаются обратить тенденцию вспять и сохранить самобытность и культуру своего города.
В конце концов, Марчелло поступило подходящее предложение: книжный магазин, продающий книги по искусству, место, где люди могли бы встречаться и общаться.
Возможно, венецианский дух постепенно исчезает не только из-за угрозы затопления и чрезмерного количества туристов, но и потому, что многие из них предпочитают не вылезать из своих мобильных телефонов, вместо того, чтобы наслаждаться городом каналов и общаться с его жителями.