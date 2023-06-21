Прыжки через костёр и купание в океане: как в Европе отмечают праздник летнего солнцестояния

День летнего солнцестояния — это праздник с тысячелетний историей, с мистическими ритуалами и традициями, наполненный таинственными смыслами.

Он случается один раз в год на каждом из полушарий, но в разное время, когда Солнце над горизонтом находится на максимальной высоте.

В этом году самый длинный день выпал на 21 июня. Событие также знаменует начало астрономического лета.

Во многих странах Европы праздник связан с религией, поверьями и отмечают его танцами, прыжками через костры и купания.

Мы сделали подборку из трёх мест в Европе, где летнее солнцестояние празднуют с большим размахом.

3. Стоунхендж, Великобритания

Стоунхендж - знаковое место для празднующих. Загадочное кольцо из древних камней, выстроенных таким образом, чтобы на восходе солнца его лучи светили в самый центр.

История возникновения этого памятника окутано тайной. Когда-то считалось, что оно было построено гигантами или волшебником Мерлином. И в наши времена есть те, кто верит, что сооружение - дело рук инопланетных существ.

Во время летнего и зимнего солнцестояния тысячи людей собираются у священного памятника. GEOFF CADDICK/AFP or licensors

2. Сан-Хуан, Испания:

Народными гуляниями на пляже испанцы отмечают праздник в ночь на 23 июня. Празднование посвящено огню и воде.

Люди купаются в море, разжигают гигантские костры. Согласно поверью, нужно три раза перепрыгнуть через огонь, чтобы избавиться от злых духов, проблем и неудач.

В Аликанте на кострах сжигают чучела, а в Барселоне устраивают фейерверки.

Традиционные прыжки через костер в Сан-Хуане Canva

3. Швеция:

Для шведов летнее солнцестояние — одно из самых главных событий года, наряду с Рождеством.

Празднование приходится на 23-24 июня. Принято собираться семьями, отмечать в кругу друзей. Шведы устраивают трапезы с фирменными блюдами, например, маринованной сельдью с молодым картофелем, зелёным луком и сметаной. Гости и хозяева танцуют, распевают традиционные песни и пьют много шнапса.