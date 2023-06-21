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Прыжки через костёр и купание в океане: как в Европе отмечают праздник летнего солнцестояния

Falling on 21 June this year, the event will mark the longest day of the year and signal the astronomical start of summer.
Falling on 21 June this year, the event will mark the longest day of the year and signal the astronomical start of summer.   -  Авторское право  Ankit Sood
 Rebecca Ann Hughes

День летнего солнцестояния — это праздник с тысячелетний историей, с мистическими ритуалами и традициями, наполненный таинственными смыслами.

Он случается один раз в год на каждом из полушарий, но в разное время, когда  Солнце над горизонтом находится на максимальной высоте. 

В этом году самый длинный день выпал на 21 июня. Событие также знаменует начало астрономического лета.

Во многих странах Европы праздник связан с религией, поверьями и отмечают его танцами, прыжками через костры и купания.

Мы сделали подборку из трёх мест в Европе, где летнее солнцестояние празднуют с большим размахом.

3. Стоунхендж, Великобритания

Стоунхендж - знаковое место для празднующих. Загадочное кольцо из древних камней, выстроенных таким образом, чтобы на восходе солнца его лучи светили в самый центр.

История возникновения этого памятника окутано тайной. Когда-то считалось, что оно было построено гигантами или волшебником Мерлином. И в наши времена есть те, кто верит, что сооружение - дело рук инопланетных существ.

GEOFF CADDICK/AFP or licensors
Во время летнего и зимнего солнцестояния тысячи людей собираются у священного памятника.GEOFF CADDICK/AFP or licensors

2. Сан-Хуан, Испания: 

Народными гуляниями на пляже испанцы отмечают праздник в ночь на 23 июня. Празднование посвящено огню и воде. 

Люди купаются в море, разжигают гигантские костры. Согласно поверью, нужно три раза перепрыгнуть через огонь, чтобы избавиться от злых духов, проблем и неудач.

В Аликанте на кострах сжигают чучела, а в Барселоне устраивают фейерверки.

Canva
Традиционные прыжки через костер в Сан-ХуанеCanva

3. Швеция:

Для шведов летнее солнцестояние — одно из самых главных событий года, наряду с Рождеством.

Празднование приходится на 23-24 июня. Принято собираться семьями, отмечать в кругу друзей. Шведы устраивают трапезы с фирменными блюдами, например, маринованной сельдью с молодым картофелем, зелёным луком и сметаной. Гости и хозяева танцуют, распевают традиционные песни и пьют много шнапса.

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