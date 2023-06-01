Air New Zealand взвешивает не только багаж, но и пассажиров

Euronews Travel

Пассажирам международных рейсов авиакомпании Air New Zealand в июне предложат взвеситься перед посадкой в самолет.

В июне тысячам пассажиров, летящих рейсами Air New Zealand, будет предложено взвеситься перед посадкой на борт самолета.

"Мы знаем, что вставать на весы может быть страшно. Мы хотим успокоить наших клиентов, сказав, что видимого дисплея нет. Никто не может увидеть ваш вес, даже мы. Это абсолютно анонимно, — говорит специалист Air New Zealand по улучшению контроля нагрузки Аластер Джеймс. — Это просто, это добровольно, вы поможете нам безопасно и эффективно летать каждый раз".

Взвеситься предложат пассажирам, которые вылетают из Международного аэропорта Окленда с 1 июня по 2 июля.

Зачем авиакомпаниям знать, сколько весят пассажиры?

Air New Zealand заявляет, что опрос поможет обеспечить "безопасную и эффективную эксплуатацию самолета". Для того чтобы самолеты противодействовали гравитации, пилотам важно знать вес и баланс загруженного самолета.

"Мы взвешиваем всё, что находится в самолете, начиная с груза, питания на борту и заканчивая багажом. Для клиентов, экипажа и ручной клади мы используем средние значения веса, которые получаем в результате опроса", — объясняет Джеймс.

В настоящее время авиакомпании используют "предполагаемую массу", оценивая общий вес пассажиров с помощью установленных цифр.

Но полезно время от времени сверяться с телами пассажиров, чтобы узнать, не изменился ли их средний вес. В 2021 году в Новой Зеландии взвешивали пассажиров внутренних рейсов, но международные путешественники еще не вставали на весы после пандемии.

Как знание веса пассажиров может помочь сократить выбросы углекислого газа?

Для осторожности авиакомпании предпочитают завышать общий вес своих самолетов. Обычно предполагается, что каждый пассажир весит 88 кг — или 93 кг для мужчин и 75 кг для женщин.

Но если пилот знает, что вес самолета меньше предполагаемой массы, он может загрузить меньше топлива.

Главный операционный директор британской технологической компании Fuel Matrix Ник Брасье ранее рассказал британской газете Independent, что в настоящее время авиакомпании загружают примерно на 1% больше топлива, чем им необходимо. Соответственно, при перевозке излишков они сжигают на 0,5% больше топлива.

Хотя на первый взгляд это может показаться незначительным, экономия топлива оказывается существенной. Поскольку авиакомпании ежегодно тратят на топливо примерно 186 миллиардов евро, потенциальная экономия составляет до 930 миллионов евро.

Это также означает меньшие выбросы углекислого газа. Обычно используемый реактивный самолет Boeing 747-400 вмещает 240 000 литров авиационного топлива (примерно десятая часть олимпийского бассейна), сжигая его со скоростью четыре литра в секунду.

Полет из Окленда в Лос-Анджелес и обратно, что занимает 24 часа, приводит к выбросу более 2000 кг CO2 на одного пассажира, согласно оценке, сделанной на основе данных немецкой некоммерческой организации Atmosfair.

Брасье выступает за добавление веса пассажира в аналитику самолета, что, по его словам, также может помочь распределить людей по самолету.

В настоящее время авиакомпании очень редко взвешивают пассажиров перед полетом — за исключением небольших самолетов, где необходимы точные данные.

Но у подхода Air New Zealand есть ряд прецедентов. Например, в аэропорту Хельсинки в 2017 году пассажиров Finnair попросили встать на весы в рамках аналогичного добровольного опроса.