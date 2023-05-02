Город "Евровидения- 2023": путеводитель Euronews по Ливерпулю

Tamara Hinson

Где остановиться, что поесть и куда сходить в Ливерпуле, городе, который принимает музыкальный конкурс "Евровидение-2023".

В этом году Ливерпуль займет центральное место на конкурсе песни "Евровидение", который стартует 9 мая. Но есть множество и других причин посетить этот город в 2023 году.

Ливерпульская биеннале - крупнейший в Великобритании фестиваль искусств - отмечает свое 25-летие, здесь открывается множество новых отелей, ресторанов и музеев.

Вот наш путеводитель по музыкальному городу ЮНЕСКО, который находится на западном побережье Великобритании.

Чем заняться в Ливерпуле

Ливерпуль - большой город, но его главные достопримечательности находятся на набережной.

Ройал-Лайвер-билдинг включено в британский список зданий архитектурного или исторического интереса. Оно было построено в 1911 году в качестве штаб-квартиры страховой компании. Вместе с Кью­нард-бил­динг и зда­нием уп­рав­ле­ния га­ва­ни оно входит в ансамбль "три грации" - тройку исторических сооружений на набережной города.

Забронируйте тур в Ройал-Лайвер-билдинг и вы сможете насладиться видами Ливерпуля с 15-го этажа, а затем узнать об истории первого небоскреба Европы во время захватывающего аудиовизуального представления.

Ливерпульский собор: взглянуть на город и отведать местных блюд

Ливерпульский собор - крупнейший в Великобритании, у него самые высокие в мире готические арки, а колокола весят по 16 тонн.

Он был спроектирован Джайлсом Гилбертом Скоттом, которому было всего 22 года, когда он выиграл конкурс на эту работу в 1902 году.

В соборе есть даже собственный ресторанчик - Welsford Bistro. Отправляйтесь туда, чтобы попробовать скауз, густой суп из говядины, один из ливерпульских деликатесов.

После этого сожгите набранные калории, записавшись на посещение смотровой площадки собора (два лифта, 108 ступенек). Отсюда виден весь город как на ладони.

Ливерпульский собор - крупнейший в Великобритании Marketing Liverpool

"История "Битлз": путешествие в музыкальное прошлое Ливерпуля

Не обязательно быть поклонником "великолепной четверки", чтобы посетить этот музей. В экспозиции музея "История Битлз", расположенного на ливерпульской набережной, есть полномасштабные копии студии "Эбби-Роуд" и клуба "Каверн" (ливерпульское заведение, где впервые выступили "Битлз").

Среди экспонатов - очки Джона Леннона, ударная установка Ринго Старра, написанные от руки тексты песен... Не пропустите ту часть музея (Discovery Zone), где вы сможете сами исполнить классические песни "Битлз" в караоке со сцены клуба "Каверн" (вернее, его копии).

Группа "Битлз" Baltic Market

Эврика! Наука и открытия для интерактивных семейных развлечений

Путешествуете с начинающими Эйнштейнами? Им понравится музей "Эврика! Science + Discovery", рассчитанный на детей в возрасте до 14 лет.

В этом образовательном центре, который открылся только в апреле, есть отделы, посвященные природе, анатомии (с частями тела огромных размеров!), ремеслам и архитектуре, а основное внимание уделяется интерактивным развлечениям.

Anfield Abseil: для футбольных болельщиков

"Энфилд" - это не просто один из крупнейших футбольных стадионов Европы и домашняя арена футбольного клуба "Ливерпуль". Это также отличное место для тех, кто хочет взглянуть на город с новой стороны.

С начала 2023 года у посетителей есть возможность подняться на крышу главной трибуны.

Экскурсии "за кулисы" дают прекрасное представление как о клубе, так и о стадионе, где проходят матчи. Кстати, это именно здесь Андрей Аршавин забил четыре гола в ворота хозяев поля, когда играл за "Арсенал" (матч закончился вничью 4:4).

Где поесть и выпить в Ливерпуле

В Ливерпуле еще нет ресторанов со звездами Мишлен, но мы полагаем, что ждать осталось недолго.

Среди недавно открывшихся мест - стейк-хаус сети Hawksmoor. Он начал работать в ноябре 2022 года в здании India Buildings, где когда-то располагалась штаб-квартира судоходной компании Blue Funnel Line.

Наиболее интересные точки общепита сегодня можно найти в районе Балтийского треугольника, недавно реконструированного района, расположенного недалеко от центра города.

Балтийский рынок в Ливерпуле Baltic Market

Например, Baltic Market - заведение в стиле фуд-холла, где вы найдете все, от блюд ближневосточной кухни до огромных бургеров.

Если хочется чего-то более изысканного, обратите внимание на ресторан Manifest. Он был открыт шеф-поваром Полом Дюраном (который оттачивал свое мастерство в мишленовском ресторане Moor Hall в Ланкашире) и Шарлоттой Джонс в 2022 году. Здесь вас ждут вкусные блюда и сравнительно невысокие цены (вкуснейший жареный палтус со спаржей обойдется всего в €27).

Или поужинайте в недавно открытом на Болд-стрит ресторане Albert's Schloss. Здесь подают блюда альпийской кухни. "Горы в сердце Ливерпуля" - звучит странно, но это работает.

Среди фирменных блюд шпецле и фондю, а в качестве прохладительных напитков предлагается всё - от альпийского эля до шнапса.

Ливерпульская набережная Marketing Liverpool

Где остановиться в Ливерпуле

Если для вас приоритетным является проживание в центре города, вы не ошибетесь, выбрав отель Delta Hotels by Marriott Liverpool City Centre. Он находится всего в нескольких метрах от железнодорожного вокзала Лайм-стрит и в нескольких минутах ходьбы от таких достопримечательностей, как Ройал-Лайвер-билдинг и Альберт-Док.

На горизонте также появилось несколько новых интересных гостиниц. Среди них - отель Municipal Hotel Liverpool MGallery, который должен открыться в конце мая.

Radisson RED Liverpool принимает посетителей с начала 2023 года. Он находится рядом с вокзалом Лайм-стрит в здании, построенном еще в 1800-х годах.