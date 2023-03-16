Вдали от шума: Греция предлагает туристам прелесть деревенской жизни

В программе Explore мы приглашаем познакомиться с малоизвестной массовому туристу Грецией - страной редких природных жемчужин и новых форматов гостеприимства.

В поход по Корфу

Мы начнем с Корфу, популярного места летнего отдыха, известного своими великолепными песчаными пляжами. Однако уникальная природа острова, прозванного "изумрудным", делает его привлекательным круглый год.

Хилари Пайпети - основательница Тропы Корфу, пешеходного маршрута, проложенного через весь остров. Путешественников здесь ждут неповторимые пейзажи и деревни с многовековой историей.

"Это похоже на те маршруты, которыми мы ходили 30-40 лет назад, до бума курортов. Здесь прекрасная нетронутая природа, она везде разная, тропа соединяет все уголки острова", - рассказывает Хилари.

Тропа проведет вас по всему острову. Euronews

Тропа была основана в 2001 году, с тех пор 220-километровый волшебный маршрут прошли тысячи туристов, наслаждаясь разнообразием видов - от береговой линии и тихих, нетронутых пляжей до можжевеловых дюн, гор, лесов и оливковых рощ. Вне высокого сезона и жары это - идеальное место для прогулок.

Тропу в Корфу облюбовали не только туристы. Euronews

Корфу может похвастаться обилием диких цветов, включая более 30 разновидностей орхидей. А для тех, кто любит более экстремальные виды спорта, здесь ежегодно проводится ультразабег на дистанцию 103 километра. В 2023 году он состоится 6 и 7 мая.

Масло для здоровья

На Корфу растет более 4 миллионов оливковых деревьев, здесь - одни из старейших рощ в мире

Вдоль тропы Корфу раскинулись оливы деревушки Агиос Маттеос. Они принадлежат семье Дафнис, которая производит масло уже более ста лет. Спирос, глава семейного бизнеса, показывает свои владения и угощает маслом сорта "Губернатор" - пряным, острым и бодрящим.

Знаменитое масло Спироса. Euronews

"Мы ухаживаем за и деревьями, которые считаем живым памятником природы, - рассказывает Спирос. - Мы не только продолжаем семейный бизнес, но и развиваем производство, придерживаемся органическое земледелие, уважаем природу, следуем естественным циклам, не используем удобрений и химикатов. И мы не рубим деревья, - добавляет он, - мы лишь немного подрезаем сухие ветки".

Оливковое масло Спироса отмечено наградами и очень полезно для здоровья. Мы покидаем Корфу, чтобы переправиться на пароме на северо-запад Греции – горный район Загори.

Жизнь с местными

Этот нетронутый регион с живописными каменными домами и мостами - одна их жемчужин Греции. В Загори вы увидите россыпь из 46 очаровательных традиционных деревень, расположенных на склонах гор.

До 1950-х годов здесь не было дорог, только вековые мосты и мощеные тропинки, соединяющие выстроенные из камня села. Любителям походов есть, что посмотреть. Так, стоит обязательно дойти до великолепного ущелья Викос, самого узкого в мире каньона, увидеть реку Войдоматис, которую считают самой чистой и прозрачной в Европе.

В этом регионе активно развивается агротуризм - вариант погружения приезжих в традиции местной жизни. Лена Геротанасси с семьей управляют фермой, при которой выстроен гостевой дом. "Мы предлагаем посетителям разделить с нами повседневную жизнь - от ухода за животными до совместного приготовления пищи по традиционным рецептам, ткачества, - рассказывает Лена. - Это приятно и гостям, и нам".

Секреты раскатки теста от местных жителей. Euronews

Здесь желающих охотно научат готовить загорский пирог, для которого сначала нужно набрать в курятнике свежих яиц. Секреты раскатки теста показывает свекровь Лены. Она же дает уроки ткачества на традиционном станке.

Для тех, кто хочет познакомиться с удивительным разнообразием Греции, ее традиционным горным укладом, успокаивающими прогулками среди пышной зелени и вкуснейшими продуктами, Корфу и Загори - обязательные для посещения места.