Когда в канале нет воды: путеводитель по Венеции во время отливов

В Венеции исключительно низкий уровень воды в каналах города, пишут СМИ.

Причиной тому называют изменение климата, но на самом деле все немного сложнее. Я одна из многих жителей Венеции, которых расстраивает дезинформация, поэтому хочу внести ясность.

Низкий уровень воды у нас - ежегодное явление, и оно лишь косвенно связано с засухой, поразившей многие регионы Европы.

Если вы запланировали поездку в Венецию на этот период, вас может беспокоить вопрос о том, как повлияют пересохшие каналы на ваш отдых.

Мы неоднократно сталкивались с этим явлением, поэтому расскажу вам, как подготовиться к поездке и как легко ориентироваться в условиях низкой воды.

Почему пересыхают каналы?

В январе и феврале обычно на несколько дней падает уровень воды в каналах Венеции.

Это явление известно как "bassa marea" или "acqua bassa", что означает "отлив" или "низкая вода".

Это противоположность "acqua alta", термину, обозначающему высокие приливы, которые в прошлом наносили серьезный ущерб городу.

Acqua bassa означает, что уровень воды более чем на 50 см ниже среднего из-за аномально низкого прилива, совпавшего с периодом высокого атмосферного давления. Когда это происходит, некоторые второстепенные каналы очищаются от воды, обнажая илистое дно.

В настоящее время Италия переживает длительный период высокого давления, который затягивает явление низкого прилива.

Высокое давление также является причиной засухи в других регионах страны.

Как низкий уровень воды повлияет на мой отдых в Венеции?

Низкий уровень воды редко мешает повседневной жизни в Венеции, будь то поездка на водном автобусе на работу или доставка грузов на катере.

Отчасти это объясняется тем, что низкая вода зависит от приливов и отливов, которые меняются примерно каждые 6 с половиной часов. Это означает, что некоторые каналы бывают очень сухими только два раза в день; в пик приливов они обычно выглядят совершенно нормально.

Но если ваш отпуск совпадает с этим явлением, есть несколько вещей, которые вы можете предусмотреть на всякий случай.

Низкий уровень воды - ежегодное явление в Венеции, и оно лишь косвенно связано с засухой, поразившей многие регионы Европы. Sebastian Faragazzi

Влияет ли на водные автобусы и такси низкий уровень воды?

Водные автобусы, известные как "вапоретти", и такси, как правило, не страдают во время отлива. Иногда водный автобус может быть перенаправлен вниз по Гранд-каналу, вода в котором никогда не бывает слишком низкой. По нему всегда можно передвигаться, транспорт работает в обычном режиме.

"Что касается водного такси, то в худшем случае оно может забрать или высадить вас в месте, которое будет находиться в 30 секундах от того места, где вы находитесь или куда хотите попасть", - говорит Себастьян Фагарацци, соучредитель сайта рекомендаций для путешественников Venezia Autentica.

Могу ли я прибыть в отель на лодке во время отлива?

Если вы планируете прибыть к входу в канал вашего отеля на водном такси или частной лодке, то в большинстве случаев проблем не возникнет.

Но если вы забронировали отель на очень мелководном канале и ваше прибытие совпадает с парой часов отлива, ваше такси просто поедет по альтернативному маршруту, и вам, возможно, придется пройти пешком минуту или около того до входа со стороны улицы.

Могу ли я прокатиться на гондоле, когда каналы сухие?

"Когда приливы и отливы очень низкие, гондолы на конкретной станции в районе Сан-Поло могут не ходить около двух часов", - объясняет Фарагацци.

"Когда это происходит, вы можете либо найти другую гондолу в одном из многих других мест в Венеции, либо вернуться на два часа позже", - рекомендует эксперт.

Короче говоря, прокатиться на гондоле или совершить другую лодочную экскурсию можно без проблем даже во время отлива.

Как узнать, когда будет отлив?

"В Венеции многие местные жители пользуются приложением "Hi!tide Venice", которое показывает прогноз приливов", - говорит Фарагацци.

Как видно из названия местных жителей волнуют только высокие приливы, остальное - второстепенно.

Каковы преимущества посещения Венеции в сезон отливов?

Помимо того, что отливы не оказывают негативного влияния на ваш отдых, они могут показать вам то, что обычно скрыто под водой.

"Чудесная особенность отливов в том, что они позволяют увидеть украшения на боковых сторонах дворцов и берегах, которые не видны, поскольку средний уровень прилива поднимался на протяжении веков", - говорит Фарагацци.

Это также показывает более отрезвляющее воздействие волн, вызванных проходящими моторными лодками, которые повреждают вековые дворцы".