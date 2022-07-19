Венеция предлагает туристам воду из фонтанов

Чтобы сократить количество отходов и мусора, власти Венеции продвигают использование многоразовых бутылок, обращая внимание туристов на обширную сеть фонтанчиков с питьевой водой, усеивающих городские площади и аллеи.

По данным горсовета Венеции, которая ежегодно принимает миллионы посетителей, туризм, в зависимости от сезона генерирует от 28 до 40% мусора.

Альберто Чинеллато, городской совет Венеции: "В Венеции 190 фонтанов, я имею в виду исторический центр города, так называемую "рыбу", плюс острова, расположенные вокруг от Пеллестрины до Лидо, Бурано, Мурано и Торчелло. А в самом историческом центре насчитывается 126 фонтанов, так что они разбросаны по всей территории, почти через каждые 100 метров".

Власти считают, что рекомендация использовать фонтанчики с питьевой водой, которая предоставляется бесплатно, найдет отклик у гостей города. Чтобы упростить задачу, компания по распределению воды Veritas запустила приложение с картой, на которой указаны все ближайшие фонтаны. Кроме того некоторые отели предлагают постояльцам свои специальные карты питьевых точек.