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мир

Для посещения Венеции придется покупать билеты

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 Вероника Доваль
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Венеция
Венеция   -   Авторское право  AP

Через два года после начала пандемии Венеция вновь столкнулась с чрезмерным наплывом туристов. В пасхальные выходные, по сообщению местных властей, город оказался на пределе своих возможностей - его посетили около 400 тысяч человек, при этом гостиницы были заполнены на 80 процентов - как в лучшие времена.

Чтобы сдержать туристические потоки, руководство города решило пойти на эксперимент - уже к лету возможность посещения Венеции придется предварительно бронировать, а еще через год туда начнут продавать билеты, стоимость которых составит до 10 евро.

Симон Вентурини, департамент туризма:_ "Ковид изменил ощущения и восприятие того, что такое туризм - в мире и в Венеции. Поэтому мы хотим меньше количества и больше качества. Чтобы этого добиться потребуется время, но подготовку к этому мы начали еще два года назад. Экспериментальная фаза начнется этим летом с бронирования визитов. Венеция - первый город в мире, в котором создана такая сложная система, поэтому реализация проекта потребует длительного периода экспериментов"._

Купить входные билеты в Венецию можно будет на специальной цифровой платформе. Туристам, проживающим в городских отелях, бронировать их не придется. Свободным вход в Венецию будет и для самих горожан.