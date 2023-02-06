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Горы, древние традиции и "люди цветов": сокровища саудовской провинции Асир

Горы, древние традиции и "люди цветов": сокровища саудовской провинции Асир
Авторское право  euronews
 Sarah Hedley Hymers

В саудовскую провинцию Асир едут за потрясающими видами, именно здесь находится высшая точка страны – Аль-Суда. Благодаря своему расположению на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря столица региона – Абха – привлекает туристов своими заоблачными пейзажами, смотровыми площадками и хипстерскими кафе. 

Раха Мухаррак – первая саудовская женщина, совершившая восхождение на Эверест. Её часто можно увидеть на склонах в родном регионе, но она не сравнивает опыт покорения "крыши мира"  с местными вершинами. "Каждая гора заслуживает почтительного отношения. Смирение – вот что нужно, когда вы взбираетесь по валунам и уступам. Так вы дольше проживете и сохраните кости в целости", – говорит альпинистка.

По словам Рахи, пока в горах Асира не так много туристов, но как только в мире узнают, "какая здесь красота, на тропах станет тесно".

Независимый гид Заки Аль Арифи не только устраивает походы по горам, но и может приоткрыть секреты Абхи – города, в котором переплелись современность и народные традиции.  

программа Explore, euronews
Заки Аль Арифи – гид по Асирупрограмма Explore, euronews

АБХА: КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА 

Приятный способ открыть для себя Абху – посетить панорамное кафе Joy Venue с прозрачным полом, расположенное насмотровой площадке Аль-Джаббаб. Здесь можно насладиться крафтовым кофе и пирожными в компании бабуинов, которые тоже не прочь полакомиться!

В самом городе много деревьев: в мае цветёт жакаранда, и улицы становятся пурпурного цвета. Абха привлекает гостей выставками под открытым небом и модными ресторанами, а на местном рынке можно купить сувениры, специи и примерить традиционную одежду. 

В музее Фатимы представлены лучшие образцы настенных узоров "Кат аль-Асири". Творения ремесленниц региона входят в список наследия ЮНЕСКО.

ОТ ВОИНОВ И ЗАТВОРНИКОВ ДО "ЛЮДЕЙ ЦВЕТОВ" 

Риджал Алмаа или "пряничная деревня" в часе езды к западу от Абхи поражает своей архитектурой – домами из камня, глины и дерева. Здешние пастухи вместо куфии украшают свои головы ароматными венками из живых цветов. Этот яркий обычай уходит в глубину веков. Летом в Риджале проходит фестиваль с танцами и игрой на флейте, гостям дарят венки из цветов жасмина, календулы и пажитника.

программа "Explore", euronews
Производство мёда в Риджалепрограмма "Explore", euronews

Мёд – важный продукт для Риджала. Без него невозможно представить себе арику: её готовят из жидкого теста на гриле и украшают финиками. Многие уверены: это и есть квинтэссенция вкуса Асира.