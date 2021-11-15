Беникасим: от вилл belle époque до Via verde

Беникасим - курорт в провинции Кастильон, на севере автономного сообщества Валенсия, известен прекрасными пляжами и музыкальными фестивалями. Динамичный средиземноморский городок хранит богатые культурные традиции. Любители путешествий ценят и увлекательные прогулки вдоль живописной кромки моря.

Сторожевая башня Сан-Висенте - один из символов Беникасима, прекрасное место, чтобы начать путешествие. Отсюда открывается исключительный вид на залив. Построенная в XVI веке, башня - одно из 18 укреплений побережья, которое в течение веков подвергалось пиратским набегам. Сегодня здесь находится информационный центр.

В период belle époque (конец XIX-начало XX веков) местная буржуазия построила вдоль набережной элегантные виллы в эклектичном стиле. Некоторые из них напоминают те, что украшают побережье Страны басков, поэтому город сравнивают с Биаррицем. Владельцы вилл проводили время между морскими купаниями и светскими раутами.

Кристина Хинер, Euronews: Какова наиболее характерная черта этих вилл?

Хосе Мануэль Рабаса, гид: На мой взгляд, большой интерес представляют сады, они рассматривались как витрины. Их владельцы показывали, на что способны: здесь проходили вечеринки, запускали петарды и фейерверки. Прохожие и зеваки могли наблюдать за происходящим. Сады демонстрировали богатую культурную жизнь владельцев и их открытость.

С тех времен богатая культурная жизнь вошла в ДНК Беникасима. Сегодня в некоторых из вилл проводятся культурные мероприятия, которые напоминают об эпохе, оставившей неизгладимый след в этом средиземноморском раю.

Там, где заканчиваются виллы, начинается Via Verde del Mar. Велосипедно-пешеходная дорожка протяжённостью пять с половиной километров тянется вдоль изрезанного волнами побережья. Маршрут проложен поверх старых железнодорожных путей, которые раньше соединяли Валенсию с Барселоной. Покрытые зеленью живописные склоны вдаются в море, предлагая путешественникам сказочные виды и уникальные пейзажи.

"Это уникальное место как для путешественников, желающих отдохнуть от городской суеты, так и для множества видов животных и растений, которые находят здесь убежище, - рассказывает Белен Сальвадор, гид и эколог. - Это - концентрация биоразнообразия, если можно так выразиться. Учёные считают, что на одном квадратном метре местного ландшафта биоразнообразие представлено в разы лучше, чем на одном квадратном километре Шварцвальда, только представьте!"

Вдоль Via Verde одна микро-экосистема сменяет другую. Дикая природа, бухты с кристально чистой водой, прекрасно сочетаются с пейзажами, где доминируют старинные сторожевые башни. Идеальный план для "зелёного туризма", который выбирают все больше и больше путешественников.

"Все здесь направлено на то, чтобы путешествие проходило под знаком уважения к местному ландшафту, ответственности за сохранение окружающей среды. Мы благодарны местным властям за это", - добавляет Белен.

Корреспондент Euronews Кристина Хинер не может уехать, не попробовав превосходной местной кухни. Рис - главное блюдо кухни Беникасима. Существуют сотни способов его приготовления. Секрет заключается в качественном бульоне, сделанном из местных продуктов. Шеф-повар ресторана Club Palassiet вдохновился рыбным блюдом из риса, известным как "Аrroz del Senyoret" (джентельменский рис).

Кристина Хинер: Почему это блюдо называется "джентельменский рис"?

Антонио Бенагес, шеф-повар ресторана Club Palassiet: Потому что, как вы видите, морепродукты подаются разделанными: не нужно чистить креветки, мидии уже открыты. Все готово к употреблению, джентельмен не замарает рук!

Как джентельмены, проживавшие на местных виллах, мы едим, не пачкая рук. Следуя традиции, ложкой и прямо из сковороды.

Нам еще предстоит посетить расположенный в горах за Беникасимом парк Десиерто-де-Лас-Пальмас. Стоит снять туристические ботинки и не спеша пройтись по его тропам через древние руины монастыря и замков, чтобы насладиться морскими пейзажами, от которых перехватывает дух.

Малоизвестный Беникасим с его Via Verde и виллами belle époque - идеальное место для тех, кто любит природу, культуру, историю и средиземноморскую гастрономию.