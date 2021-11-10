Что делать в Санкт-Петербурге поздней осенью?

Поздняя осень в Санкт-Петербурге – особенный сезон, город приглашает на неспешные прогулки и выбор экскурсий огромен.

Одно из новых туристических направлений - Музей российских железных дорог. Дореволюционные паровозы, фирменные вагоны «Красной стрелы» – в коллекции более ста экспонатов. И история связана с городом, ведь первая железная дорога в России была открыта в Петербурге в 1837 году.

Петербург часто называют культурной столицей России, в городе более ста театров и осенний сезон богат на премьеры.«Все знают петербургские Белые Ночи, – говорит Аркадий Шароградский, актер театра и кино, – но осенью наступают северные темные дни и огни зажигают петербургские театры, которые дают представления, это лучшие драматические, балетные и оперные труппы. Возникает вот та самая атмосфера, за которую Петербург и называют культурной столицей России».

Александринский театр, шедевр архитектора Карло России, стал одним из символов Петербурга. Многие знаменитые произведения русских классиков драматургии впервые были поставлены именно здесь. Николай I и его супруга Александра Федоровна, в честь которой был назван театр, смотрели премьеры из роскошной царской ложи.

Санкт-Петербург знает, чем порадовать гостей – и у каждого из сезонов своя неповторимая атмосфера.