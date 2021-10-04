Санкт-Петербург: путешествия в сентябре

Сентябрь в Санкт-Петербурге — особенное время: туристические прогулки по культурным маршрутам Северной столицы наполнены неповторимой романтикой ранней осени.

Это — величественное здание Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленную Академии имени Александра Штиглица. В 19 веке при Академии был открыт Учебный музей прикладного искусства, чтобы студенты могли вдохновляться работами лучших мировых мастеров. Сейчас многие Академию и музей называют открытой книгой истории искусств. Соня Дмитриева, которая учится в Академии на дизайнера мебели, показала нам роскошную коллекцию — гордость, города, где рождается вдохновение.

Соня Дмитриева, студентка Академии Штиглица: «Санкт-Петербург – это город творчества. И начало осени — это особенное яркое время, идеальное как мне кажется, чтобы ходить по музеям по выставкам. И у нас здесь, мне кажется, отражена сама суть необычайной творческой атмосферы Санкт-Петербурга, которая может вдохновить абсолютно любого».

Вдохновиться прошлым можно с первого взгляда на «Полтаву». Это — уникальная достоверная реплика первого линейного корабля Балтийского флота. Одним из проектировщиков был лично Петр Первый. Капитан Максим Коршунов показал, как устроен парусник. Каждая деталь возрожденного в 21 веке знаменитого корабля — частица история. С балкона адмиральского салона Полтавы можно увидеть, как прошлое и настоящее Санкт-Петербурга соприкасаются. Отсюда открывается вид на футуристический «Лахта-центр», самый высокий небоскреб в Европе.

Санкт-Петербург стал первым городом России, который присоединился к международному движению по обеспечению безопасного туризма — Safe Travels (Безопасное путешествие).