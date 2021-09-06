Белые ночи и «Алые паруса»

Дни теплые, ночи белые: Санкт-Петербург летом – мечта для путешественников!

Остров Новая Голландия – идеальное место, где можно ощутить уникальную атмосферу Северной Венеции России. Вo вpeмена правления Пeтpa Beликoгo на рукотворном острове pacпoлaгaлиcь cудocтpoитeльныe вepфи. Сейчас это современная площадка для отдыха, где можно наслаждаться исторической архитектурой, современным искусством и блюдами уютных кафе.

Для меня Санкт-Петербург, наверное, самый романтичный город на земле. Когда я гуляю здесь летом в белые ночи, я чувствую себя Алисой в Стране Чудес, везде ощущается незримое присутствие магии/

Есть одна ночь, когда действительно случаются чудеса. Это ночь Алых парусов, посвященная выпускникам. Невероятно романтичное и зрелищное шоу поставлено на уникальной сцене летнего Санкт Петербурга.

Михаил Колпахчиев, режиссер-постановщик шоу «Алые Паруса»:

«Летом Санкт-Петербург прекрасен, это водное пространство, прекрасная архитектура, в этом всём наше шоу приобретает уникальный характер, кто попадал к нам, безусловно испытывает эмоции, которые мы закладываем и их можно назвать одним словом – вдохновение!»

Когда на Неве появляется главный символ праздника – бриг с Алыми Парусами, о котором грезила героиня повести Александра Грина Ассоль, хочется верить в то, что именно в Санкт-Петербурге в белые ночи сбываются самые смелые и самые романтичные мечты.