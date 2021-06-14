Весенняя Москва: аромат сирени и речные прогулки

Цветущая, динамичная и вдохновляющая – весенняя Москва идеальна для путешествий. Повсюду аромат сирени и город манит на прогулку.

Весной особенно приятно прокатиться по московским паркам на велосипеде, например, заехать в старейший в столице парк Сокольники, когда-то излюбленное место царской соколиной охоты он славится роскошной коллекцией роз.

Один из моих любимых способов насладиться лучшими видами города – речная прогулка по Москве-реке. Архитектурные шедевры проплывают перед глазами один за другим, словно смонтированный гениальным режиссером фильм.

Главный ботанический сад им. Цицина РАН – одно из сокровищ московской коллекции.

На 360-ти гектарах представлены растения со всего мира. Особенная атмосфера царит – в его Японском саду, где можно уединиться от суеты и насладиться пробуждением весенней природы.

Игорь Яценко, научный сотрудник лаборатории дендрологии, Главного Ботанического сада РАН имени Цицина:

— Москва уникальна тем, что в ее больших зеленых парках или маленьких садах и скверах можно найти цветущими как редкие виды растений, так и сирень и яблоню. Цветение последних вообще является визитной карточкой нашего города.

А на закате любой желающий может выйти на танцпол под открытым небом и почувствовать ритмы весенней Москвы.