Гастрономический Миконос: остров ставит на диверсификацию турпредложения

Коронавирус изменил мировую туриндустрию. Не стал исключением и знаменитый своими вечеринками греческий Миконос. Остров делает ставку на диверсификацию предложения и, в частности, на гастрономический сектор. Рыбаки предлагают гостям оценить вкус свежепойманной рыбы и морепродуктов. Многие занимаются своим ремеслом не первый десяток лет и говорят, что с каждым годом им становится все труднее накормить любителей местного отдыха.

"Некоторые подумывают о том, чтобы привозить сюда рыбу из других мест. Нашей недостаточно. Пока тех, кто этим действительно занялся, не так много. Мы же стараемся изо всех сил: наша рыба лучше. Мы ее не замораживаем. Вся пойманная рыба идет сразу на продажу. Завтра на прилавках вы уже найдете сегодняшнего улова", - говорит Илиас Эгинитис, рыбак.

Также гордятся своей продукцией местные фермеры. Теодорос Кукас возглавил семейный бизнес 11 лет назад. Он снабжает молоком и традиционными сырами весь остров, а кое-что продает и за его пределы.

У него и его родителей самое большое поголовье крупного рогатого скота на Миконосе. Управляться с таким хозяйством непросто, говорит он. Но многое помогает держаться на плаву.

"Мы выращиваем небольшое количество кормовых культур. Но этого слишком мало по сравнению с тем, что действительно необходимо. Почти все корма все-таки поступают к нам из-за пределов Миконоса. А значит, повышается стоимость. Но нам очень помогает тот факт, что этот остров - популярное туристическое направление. Местные рынки, гостиницы, торговцы поддерживают наши усилия. Они поняли, что качество нашей продукции очень высокое, ведь у нас вертикально-интегрированное производство. Мы контролируем весь процесс - от доения коров до выкладывания продукции на прилавки. Потому нам и сопутствует успех", - отмечает фермер.

"Это одна из самых больших молочных ферм на Кикладах. И расположена она на Миконосе, известном, прежде всего, своей ночной жизнью и роскошным отдыхом. Но молодые люди решили не отходить от семейных традиции, потому и основали эту ферму", - передает с острова корреспондент Euronews Яннис Карагиоргас.