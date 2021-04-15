Обмен домами – идеальное решение для постCOVIDного мира?

В последнее десятилетие такие сайты, как Airbnb, потеснили отели и другие объекты аренды жилья для отдыха. Но недавно появился новый претендент на место более доступного и устойчивого "конкурента".

Обмен домами – набирающий обороты вариант аренды жилья для отпуска.

Обменяться домами или квартирами можно как с согражданами, так и иностранцами. При этом обе стороны могут получить финансовую выгоду от "сделки".

Наверняка, вы сразу вспомнили о рождественском фильме "Отпуск по обмену" с Кэмерон Диаз, Кейт Уинслет и Джудом Лоу в главных ролях. Но сразу говорим, гарантировать романтический сюжет мы не можем.

Согласно новому исследованию британской компании Love Home Swap, этот тип отдыха набирает популярность. В прошлом году компания отметила рост на 282% по сравнению с 2019 годом, и еще на 73% в период с мая по июнь 2020 года.

То же самое исследование показало, что 40% от этого показателя - заявки на недвижимость на побережье и 30% - в сельской местности.

Какие преимущества у обмена домами?

С тех пор как COVID-19 вызвал своего рода всеобщий страх перед общественными местами, обмен домами дает возможность путешественникам почувствовать себя более комфортно. Почему?

"В отличие от отелей, через то место, где вы остановились, будет проходить меньше людей", - говорит Селия Пронто, управляющий директор Love Home Swap.

"Около половины домов на нашем сайте – места основного проживания людей, а значит – они находятся дальше от туристических достопримечательностей, с местным колоритом, вдали от толп".

Джеймс Асквит, основатель и генеральный директор Holiday Swap, подробно останавливается на этом.

"Концепция обмена домами была на подъеме еще до COVID-19, а пандемия только "помогла" ей".

И речь здесь не только о здоровье. В финансовом отношении обмен домами выгоден, потому что вы в прямом смысле обмениваетесь местами проживания за те же текущие расходы плюс небольшой сбор на платформе, где вы зарегистрированы. В случае Holiday Swap это менее 1 евро на человека за ночь (1 доллар США).

"Одна из причин, по которой мы наблюдаем повышенный интерес к обмену домами, несомненно, заключается в экономии денег", - объясняет Джеймс. "Экономика пострадала больше, чем когда-либо, малый бизнес, люди, работающие в сфере услуг, переживают тяжелые времена.

"Дни, когда вы могли оплатить отпуск по системе "все включено" по кредитной карте и работать сверхурочно, чтобы расплатиться, на какое-то время ушли. Если вы минимизируете самую большую часть стоимости поездки, а именно проживание (36%), это может быть огромная экономия".

Эти факты подтверждаются статистикой: Love Home Swap утверждает, что треть пользователей отдыхает более четырех раз в год, экономя в среднем 1100 евро на проживании через сайт.

Другой важный момент - желание "жить как местный", опыта жизни в местном обществе, которое стало важной частью планов путешествий людей.

"Люди хотят наладить эти новые связи. С Holiday Swap это как Tinder для путешествий. Вы заранее узнаете людей, в чьем доме остановитесь, они могут познакомить вас с местными жителями. Для многих это лучшая часть путешествия".

Количество пользователей Holiday Swap увеличилось на 20% даже во время пандемии в прошлом году. Джеймс считает, что это связано с тем, что потребительский процесс, лежащий в основе Holiday Swap, идеально подходит для актуальной самоизоляции в окружении экранов.

"У людей действительно было время подумать о том, чего они хотят от следующего отпуска. Как я уже сказал, это похоже на Tinder, - смеется он, - активность упала, но совпадения - и планы на будущее - появились!".