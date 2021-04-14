Какие направления наиболее безопасны для бронирования отпуска в этом году?

Внедрение вакцины против COVID-19 вселило в нас надежду на то, что путешествия скоро снова станут возможными. Но в условиях ежедневных изменений ситуации и ограничений на поездки трудно определить направление с низким уровнем риска для бронирования поездки.

Канадский эксперт по путешествиям Мэтью Кизер советует выбирать места, которые оставались стабильными на протяжении всей пандемии, а не те направления, которые были популярны до кризиса.

Что делает направление безопасным?

Во-первых, от COVID-19 вы не застрахованы нигде. Но у вас больше шансов провести отпуск в условиях относительно мягких ограничений, если вы выберете места, где было меньше случаев коронавируса. Например, города и районы, в которых больницы избежали переполненности и где власти менее склонны вводить комендантский час или другие ограничения.

Мадейра, Португалия: самое безопасное направление для путешествий в Европе

Мадейра Eric Risberg/AP2011

Хотя в материковой части Португалии было много случаев COVID-19 (почти 800 тысяч, по последним подсчетам), менее населенные острова архипелага Мадейра остаются самым безопасным местом в Европе с момента начала пандемии.

Здесь уже на раннем этапе были приняты медицинские меры для защиты местного населения. В этом регионе один из самых низких показателей активных случаев заболевания в Европе - всего 971 с начала пандемии.

Мадейра известна своей пышной природой и захватывающими дух пейзажами. Архипелаг окружен океаном, где воздух чистый и свежий, в отличие от большинства крупных европейских городов.

Если вы планируете работать, это также отличный выбор, поскольку правительство недавно открыло первую в Европе цифровую деревню кочевников.

О последних требованиях к поездкам вы можете узнать здесь.

Монте-Карло, Монако: игровая площадка для богатых, защищающая от COVID

Монте-Карло Lionel Cironneau/AP

Монако, известное как "игровая площадка для богатых", является еще и одним из самых безопасных направлений в Европе. С начала пандемии в княжестве умер 21 человек и было зафиксировано 1787 случаев заболевания.

Будь то отдых на пляже или игра во всемирно известных казино Монте-Карло (когда они снова откроются), в этом потрясающем средиземноморском городе каждый найдет что-то для себя.

Обязательного карантина по прибытии в Монако нет, но в настоящее время действует комендантский час с 19:00 до 6:00.

О санитарных ограничениях в Монако можно узнать здесь.

Мартиника, Малые Антильские острова: цветущий райский уголок

После унылой зимы в изоляции, солнце, море и песок на этом Карибском острове покажутся настоящим райским уголком.

Исключительные походы, каньонинг в горах Мон-Пеле или плавание с черепахами - это лишь часть развлчений, которые предлагаются отдыхающим на Мартинике.

Что еще более важно, это направление в 15 раз меньше пострадало от COVID-19, чем большинство стран Европы, всего - 6 тысяч случаев заболевания и 45 смертей.

Все путешественники старше 11 лет должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста.

Информацию об ограничениях для туристов можно получить здесь.

Ассос, остров Кефалония, Греция: уютная рыбацкая деревушка

Ассос - идеальное место, где можно отдохнуть от прошлогоднего стресса. Здесь вас ждут мечтательное голубое небо, кристально чистое море, отличная кухня и красивые пейзажи.

Эта красочная рыбацкая деревня - одна из скрытых жемчужин Греции. Здесь вы можете понежиться в солнечных лучах на прекрасном пляже Навагио или исследовать пещеру Мелиссани - природное сокровище страны.

Что касается безопасности, то в Ассосе в четыре раза меньше смертей, связанных с COVID-19, чем в других странах Европы.

Премьер-министр Греции заявляет, что путешественники с сертификатом о вакцинации от COVID-19 могут въезжать в страну без каких-либо ограничений.

Подробнее о требованиях к поездке можно узнать здесь.

Таити, Французская Полинезия: невероятные пляжи

Райский уголок Jennifer McDermott/Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

Кристально чистая вода Таити, пышный природный ландшафт и богатая местная кухня наверняка вызовут большую зависть у ваших подписчиков в Instagram. Но что более важно, Таити - еще одно относительно безопасное место для отдыха в 2021 году.

На Таити в три раза меньше смертей на миллион жителей, чем во Франции. По всей Французской Полинезии зарегистрировано чуть более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом и 136 смертей.

Путешественники должны сдать хотя бы один отрицательный ПЦР-тест перед полетом.

Самую свежую туристическую информацию о Таити можно получить здесь.

Безопасность прежде всего - что бы вы ни выбрали

Несмотря на то, что эти направления считаются самыми безопасными, всем путешественникам следует проявлять осторожность как ради собственного здоровья, так и для здоровья тех сообществ, которые они посещают. Всегда следуйте указаниям властей дома и за рубежом.

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