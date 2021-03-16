Остров коллективного иммунитета

Португальский остров Корву в Азорском архипелаге может стать первым регионом мира, где население приобретёт коллективный иммунитет.

Большинство из менее чем 500 жителей уже привились от коронавируса — которого здесь, правда, так и не видели.

"У нас был единственный случай: человек приехал с Большой земли, но его быстро вычислили. Так что мы живём, как и жили, но всё же следуем правилам, которые установил минздрав".

Мы живём, как и жили, но всё же следуем правилам

Единственный на острове спортзал превращён в центр вакцинации. Власти решили не выделять приоритетные группы — пожилых, уязвимых, врачей. Вакцина доступна всем сразу, и не только из-за небольшого населения.

"У нас тут единственная булочная, и аптека одна на всех. Мы все неизбежно пересекаемся в одних и тех же местах каждый день".

Благодаря удалённости от континентов эпидемия здесь так и не началась. Школы не закрывались, магазины и бары работают по-прежнему. Из свидетельств происходящего в остальном мире — только требование носить маски и полное отсутствие туристов — которых, правда, и раньше было немного.