Экспедиция по бездорожью Анголы

Нет сомнений, Ангола - одна из самых красивых стран в мире, ждущая открытия. Чтобы убедиться в этом, как насчет поездки по бездорожью?
Добро пожаловать! Мы проведем вас через городские районы, невероятную природу и изумительные пляжи с золотым песком. Давайте посмотрим репортаж от нашей команды в Анголе.
Сбор в порту Луанды в предвкушении дня исследований и приключений. Для этих членов автоклуба, их друзей и родных, бездорожье - это страсть.
Мы двигаемся на север. Наше сегодняшнее 130-километровое путешествие пройдет от порта Луанды до устья реки Онзу. На пути нас ждут несколько остановок в завораживающих местах.
В заезде по бездорожью принимает участие 21 "экипаж". Первый этап проходит на дорожному покрытию из Луанды в соседнюю провинцию Бенгу. Шанс поймать городские и сельские пейзажи, а также взглянуть на местную жизнь.
По пути к побережью нас ждали потрясающие виды. Такие как - на реку Лифун с вершины обрыва...
Переместившись на песок, мы поняли, что пришло время для адреналина. Любовь к природе и бездорожью - вот что объединяет этих людей. И они знают, что окружающая среда не должна при этом страдать.
Мы прибыли в пункт назначения... к устью реки Онзу. Такое путешествие можно проделать как за 2 часа, так и за день, в более расслабленном темпе.
И, после долгого пути, пришло время расслабиться. Эти любители бездорожья стремятся поделиться подобными приключениями с гостями Анголы.
Какое прекрасное путешествие по бездорожью! Увидимся скоро для очередного приключения по Анголе. На этот раз — на мотоцикле! Спасибо, что были с нами.