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Google обвинили в монополизации рекламных технологий

Логотип Google
Логотип Google Авторское право AP Photo/Paul Sakuma, File
Авторское право AP Photo/Paul Sakuma, File
By Euronews
Опубликовано
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Минюст США подал иск против Google. Компанию обвиняют в монополизации технологий, которые используются сайтами для продажи рекламы.

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Против Google подали второй судебный иск. Он касается технологии, с помощью которой технологический гигант подбирает издателей и рекламодателей.

Министерство юстиции и несколько штатов США утверждают, что Google монополизирует ключевые инструменты цифровой рекламы и технологию, с помощью которой сайты продают рекламу, а рекламодатели — покупают.

"Вред очевиден: создатели сайтов зарабатывают меньше, а рекламодатели платят больше", — заявило правительство в жалобе на Google, добавив, что конкуренция может "сдерживать цены и приводить к появлению более инновационных рекламных технологий".

Истцы утверждают, что все меньше сайтов могут предлагать контент "без подписки, пэйволлов или альтернативных форм монетизации".

Судебный процесс по делу о рекламных технологиях Google начался в понедельник в Александрии, в штате Вирджиния, и состоится после крупного поражения Google, который признали виновным в монополизации поисковых систем, которые приносят компании большую часть доходов.

Распродажа по частям

Американский судья постановил, что Google использовала доминирующее положение в поисковой выдаче для подавления конкуренции. Это решение стало неудачей для поискового гиганта и его материнской компании Alphabet.

Судья пока не назначил мер по исправлению ситуации, а правительство не предложило санкций. Пристальное внимание приковано к тому, следует ли разрешить Google продолжать заключать сделки об эксклюзивности, которые гарантируют, что его поисковая система будет использоваться потребителями по умолчанию.

Профессор практики управления в колледже Бабсон Питер Коен говорит, что дело в Вирджинии может оказаться более пагубным для Google, поскольку очевидным средством правовой защиты будет требование продать часть рекламного бизнеса, приносящего миллиарды долларов ежегодно.

"Отторжение активов определенно является возможным средством защиты, — считает Коен. — Это может быть потенциально более значительным, чем кажется на первый взгляд".

Подход Google в области цифровой рекламы находится под пристальным вниманием не только в США.

На прошлой неделе Управление по конкуренции и рынкам Великобритании заявило, что в предварительном порядке установило, что Google "злоупотребляет доминирующим положением, используя свой сервер объявлений для сайтов и инструменты для покупки рекламы, чтобы ограничить конкуренцию в Великобритании".

В прошлом году Еврокомиссия заявила, что, по ее предварительному мнению, рекламные технологии Google нарушают антимонопольные правила ЕС.

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