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Российский «дрон-невидимка»: станет ли он проблемой для ВСУ

Российский дрон с подвесным вооружением, апрель 2024 г.
Российский дрон с подвесным вооружением, апрель 2024 г. Авторское право AP/Russian Defense Ministry Press Service
Авторское право AP/Russian Defense Ministry Press Service
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

«Князь Вандал Новгородский» привлёк внимание экспертов, но даст ли он российским войскам решающее преимущество под Курском?

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Российские войска используют против ВСУ в Курской области новый тип беспилотников, против которого «бессильны средства РЭБ» (радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщают как российские, так и западные СМИ.

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области, сообщил в «Телеграме», что дрон называется «Князь Вандал Новгородский», и его разработали в новгородском НПО «Ушкуйник».

Как работает «Вандал»?

Украинский военный блогер Сергей Flash Бескрестнов обнаружил такой беспилотник на линии фронта ещё в марте.

По его описанию, это лёгкий ударный дрон FPV (которым можно управлять с видом от первого лица). Но вместо антенны для приёма и передачи радиосигнала, у него катушка с тонким оптоволоконным кабелем длиной 10,8 км.

Ной Сильвия, аналитик британского Королевского института RUSI, отмечает, что такой дрон не излучает и не принимает никаких радиосигналов, и потому обнаружить его гораздо труднее, чем обычно, а нарушить его работу средствами РЭБ — и вовсе невозможно. Кроме того, в отсутствие радиопомех оператор получает по оптоволокну высококачественное видео.

«Противодроновые ружья», как это российское ПАРС-НУ, бесполезны против «Князя Вандала»
«Противодроновые ружья», как это российское ПАРС-НУ, бесполезны против «Князя Вандала»AP/Russian Defense Ministry Press Service

Но у такого подхода есть, конечно же, и недостатки.

«Проводному» дрону нужны более мощные двигатели и более ёмкие аккумуляторы, поскольку кабель весит заметно больше, чем приёмопередатчик с антенной.

«Расходный» провод на каждом дроне делает такие устройства более дорогими.

«Хвост» ограничивает не только дальность, но и манёвренность аппарата; особенно это может быть заметно при сверхнизковысотных полётах над густой растительностью и в условиях плотной застройки, где провод может и запутаться.

Почему Россия использует их?

6 августа украинцы начали внезапное наступление на Курскую область России. В результате этой операции украинцы продвинулись на 35 км вглубь российской линии, взяли под контроль более 90 населенных пунктов и, по данным украинских СМИ, захватили в плен «сотни» российских солдат.

По словам Ноя Сильвии, часть успеха украинцев заключалась в использовании различных видов радиоэлектронной борьбы, которые подавили российские средства обнаружения, наблюдения и поражения.

Украинский военный устанавливает блок системы РЭБ для борьбы с российскими дронами: район Бахмута, январь 2024 г.
Украинский военный устанавливает блок системы РЭБ для борьбы с российскими дронами: район Бахмута, январь 2024 г.Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Именно поэтому российские войска начали массово применять ударные беспилотники, нечувствительные к помехам.

Euronews Next связался с украинскими военными, чтобы узнать, есть ли у них подобные БПЛА, но к моменту публикации ответа не получил.

Во всяком случае немецкий производитель беспилотников HIGHCAT, ранее уже сообщал, что у него такая машина уже есть: аппарат под названием HCX разработан с учётом опыта войны в Украине. Если испытания пройдут успешно, то HIGHCAT обещает производить до 3000 беспилотников в месяц.

На войне люди проявляют большую изобретательность, и я гарантирую, что противодействие найдётся, если уже не нашлось
Ной Сильвия
аналитик RUSI

Тактическое преимущество, которое получили российские войска благодаря «Князю Вандалу Новгородскому», привлекло внимание военных экспертов. Но оперативным и тем более стратегическим оно, по мнению Ноя Сильвии, оно не станет.

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Для средних и тяжёлых БПЛА концепция управления по проводам вряд ли применима (на фото — БПЛА «Пингвин» ВСУ)
Для средних и тяжёлых БПЛА концепция управления по проводам вряд ли применима (на фото — БПЛА «Пингвин» ВСУ)Andriy Andriyenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Управление по проводам оказалось вполне удачным решением для малых аппаратов — «дронов-камикадзе». Но для машин-разведчиков и корректировщиков, которые действуют на бо́льших высотах, скоростях и дальностях, недостатков в такой концепции окажется куда больше, чем преимуществ. Так что полностью проблему защиты российских БПЛА от украинской РЭБ оптоволокно не сможет.

Проводные беспилотники, по мнению аналитика RUSI, не произведут революции, а будут использоваться в качестве дополнения к уже имеющимся у обеих сторон обширным паркам беспилотников.

Пока еще рано судить о том, какие меры окажутся эффективными против таких аппаратов, но, по словам Сильвии, — «На войне люди проявляют большую изобретательность, и я гарантирую, что противодействие найдётся, если уже не нашлось».

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