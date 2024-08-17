SpaceX отправила на орбиту группировку из 116 спутников

By Euronews и AP

Ракета Falcon 9 с группировкой спутников Transporter 11 отправилась на орбиту с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии

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SpaceX отправила в космос крупную миссию со 116 спутниками от девяти различных компаний.

Ракета Falcon 9 стартовала с базы космических сил Ванденбург в Калифорнии в пятницу утром.

Среди отправленных на орбиту аппаратов - спутник Арктической погоды Европейского космического агентства, спутник Tyche британской компании Surrey Satellites, спутник QPS-SAR No. 8 японской компании iQPS и спутник Tanager-1 американской компании Planet Labs.

Запуск группировки Transporter 11 - 80-й для SpaceX в этом году, более 70% спутников на его борту будут задействованы в сети связи Starlink.

Тем временем агентство НАСА заявило, что пока не решило, оставить ли двух астронавтов на Международной космической станции до начала следующего года и отправить ли их проблемную капсулу Boeing обратно пустой.

Вместо того, чтобы возвращаться на Землю на корабле Boeing Starliner, Буч Уилмор и Суни Уильямс отправятся в следующий полет на корабле компании SpaceX. В этом случае они останутся на космической станции до февраля следующего года.

Летчики-испытатели рассчитывали пробыть на станции всего неделю или около того, когда отправлялись в полет в качестве первого экипажа Starliner. Но отказ двигательной установки и утечка гелия омрачили полет капсулы на космическую станцию, вызвав сомнения в ее способности вернуться в целости и сохранности и оставив астронавтов в неопределенности.

Представители НАСА заявили, что анализируют дополнительные данные, прежде чем принять решение к концу следующей недели. Эти двигатели имеют решающее значение для удержания капсулы в правильном положении, когда придет время спускаться с орбиты.

"У нас есть время до возвращения Starliner домой, и мы хотим использовать его с умом", - сказал Кен Бауэрсокс, руководитель космических операций НАСА.