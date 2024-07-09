Дата-центры ЕС могут отправить в космос ради безопасности и экономии

Это - проект не завтрашнего, но, возможно, послезавтрашнего дня: в Европе изучают возможности безопасной отправки дата-центров на космическую орбиту. Зачем?

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С развитием искусственного интеллекта в мире растет спрос на центры обработки данных. Бизнес всерьез изучает возможность перевода части инфраструктуры в космос. Проведенное по заказу Еврокомиссии исследование выявило плюсы: это экономия территории, энергоэффективность, экологичность и безопасность.

"Полученные результаты очень обнадеживают, - отмечает Дамьен Дюместер, руководитель исследования из группы Thales Alenia Space. - Мы нашли решение, которое технически осуществимо, финансово выгодно и имеет меньшее воздействие на окружающую среду, чем дата-центры на Земле".

Как сэкономить?

Центры обработки данных – это физические объекты, помещения и даже целые здания, хранящие серверное и сетевое оборудование для обработки, архивирования и распространения больших объемов информации.

Подобная инфраструктура требует много энергии - и для для работы, и для охлаждения машин. По оценкам Международного энергетического агентства, к 2026 году центры обработки данных будут потреблять в общей сложности 1000 тераватт-часов в год, что примерно равно объемам потребления всей Японии.

Идея перенести дата-центры в космос предусматривает, что они будут работать на солнечной энергии-

Недавнее исследование показало техническую, экологическую и экономическую целесообразность вывода центров обработки данных на орбиту Thales Alenia Space

Cтоль сложный проект, вероятно, не будет готов раньше 2036 года, говорит Дюместер, тогда как проблему надо решать уже сегодня.

"Есть небольшая группа покупателей, которые невероятно влиятельны, они просто жаждут площадей для центров обработки данных и готовы платить", - подтвердил в интервью Euronews Next Кевин Рестиво, возглавляющий европейские исследования в консалтинговой компании CBRE.

Среди них - такие крупные технологические компании, как Microsoft, Amazon Web Services и Google, известные своей "гипермасштабируемостью".

По словам Рестиво, в большинстве европейских мегаполисов ощущается нехватка электроэнергии, и найти подходящий участок земли с доступом к мощному источнику питания становится все труднее. В результате, отмечает он, центры обработки данных будут активно строиться в тех регионах, где их раньше не было. Рестиво приводит в пример покупку компанией Microsoft участок земли в Йоркшире на севере Англии, куда специально подвели электричество.

Плод воображения? Реальность!

Что касается отправки центров обработки данных в космос, то сейчас это "скорее плод воображения, чем реальность", считает Рестиво. "Убежден, что исследования, направленные на создание таких центров в космосе или под водой, достойны внимания", - уточнил он в интервью Euronews Next.

Специалисты уточняют: чтобы космические центры обработки данных были энергоэффективными, им потребуется новый тип ракеты-носителя, которая производит в 10 раз меньше выбросов. Дюместье сообщил, что ведет переговоры с французской компанией Ariane Group и немецким профильным концерном. Его собеседники заявили, что создание более экологичной ракеты-носителя - задача, которую можно реализовать через несколько лет.

Дюместер говорит, что дата-центры планируется разметить на орбите на высоте около 1400 километров, то есть выше спутников. При грамотной организации, считает он, космическая инфраструктура "поможет европейцам вернуть суверенитет над данными, даст Европе флагманские возможности в этой области". "Это большой рынок, он доступен и откроет для решительных смельчаков множество дверей для других бизнес-идей", - резюмирует эксперт.