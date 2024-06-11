Apple включилась в гонку ИИ и объявила о партнёрстве с OpenAI

By Euronews и AP

Apple представила собственный искусственный интеллект для устройств iPhone, iPad и Mac при сотрудничестве с пионером ИИ – компанией OpenAI. В операционную систему интегрируют ChatGPT. Илон Маск обвинил Apple в торговле пользовательскими данными.

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На конференции WWDC 2024 на кампусе в Купертино компания Apple представила новый набор ИИ-функций под названием Apple Intelligence. Новая система появится в версиях операционных систем, которые выйдут осенью.

Это ответ калифорнийского гиганта на усиление конкуренции в области искусственного интеллекта, особенно со стороны Google и Microsoft, которые уже давно внедряют генеративные функции.

"Apple Intelligence изменит представление о том, что пользователи могут делать с помощью наших продуктов, и то, что наши продукты могут делать для наших пользователей", – заявил генеральный директор компании Тим Кук.

По его словам, доступ к ИИ-функциям можно будет получить "совершенно конфиденциальным и безопасным способом", а данные будут обрабатываться на самом устройстве.

Сделка с OpenAI

Как сообщается, Apple разработала свои фундаментальные модели "с 3 миллиардами параметров". Более сложные задачи, требующие больших вычислительных мощностей, будут отправляться в облако Private Cloud, либо отдаваться на "аутсорсинг" OpenAI.

При этом, обещает Apple, что на серверах личные данные храниться не будут и просит независимых экспертов проверить правдивость своих заявлений.

В голосовой помощник Siri интегрируют популярный чат-бот ChatGPT от OpenAI. Факультативный доступ Siri к ChatGPT будет бесплатным для всех пользователей iPhone и станет доступен на других продуктах Apple, как только эта опция будет встроена в следующее поколение операционных систем Apple.

Предполагается, что подписчики ChatGPT смогут легко синхронизировать свои существующие аккаунты при использовании iPhone и получат более продвинутые функции, чем те, кто пользуется этой технологией бесплатно.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сидел в первом ряду на конференции, на которой присутствовали разработчики из более чем 60 стран.

"Вместе с Apple мы делаем так, чтобы людям было проще пользоваться всеми возможностями искусственного интеллекта", – заявил Альтман.

Помимо того, что Siri может воспользоваться базой знаний ChatGPT, Apple анонсировала масштабную модернизацию своего виртуального помощника, которому исполнилось 13 лет.

Согласно презентации, Siri сможет выполнять больше задач, удерживать контекст и обращаться за данными одновременно в разные приложения.

Новые функции будут работать только на последних версиях ПО и на последних моделях продуктов Apple, поскольку устройствам потребуются усовершенствованные процессоры.

Маск обвинил Apple в торговле пользовательскими данными

Сотрудничество Apple и OpenAI вызвало критику со стороны Илона Маска, который разразился гневным постом на своей платформе X: "Apple не хватило ума, чтобы создать свой собственный ИИ, но при этом они заявляют, что каким-то образом могут гарантировать, что OpenAI защитит вашу безопасность и конфиденциальность".

iMessage ждут перемены

Apple также объявила, что в приложении iMessage будет внедрена технология под названием Rich Communications Service. Она должна повысить безопасность переписки между iPhone и Android-устройствами.

Ещё одним новшеством в приложении для обмена сообщениями на iPhone станет возможность заранее написать текст (или поручить его составление искусственному интеллекту) и запланировать автоматическую отправку в выбранное время.