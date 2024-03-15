Война в Украине - война технологий, и помощь Big Tech особенно нужна для скорейшей победы над российской агрессией, считает украинский министр Михаил Федоров. Он дал интервью из Киева специально для Euronews Next.

РЕКЛАМА

От армии беспилотников, охраняющих границы Украины, до ежедневных сoобщений президента Владимира Зеленского в соцсетях - технологии спасают жизни и помогают стране противостоять масштабному вторжению России. 33-летний Михаил Федоров, бывший специалист по цифровому маркетингу, ставший министром цифровой трансформации - главный вдохновитель этих преобразований и процессов.

Война дронов

"У нас не так много людей, как в РФ, это простая арифметика, - заявил он в интервью Euronews Next через Zoom из Киева. - Так что у технологий есть очень специфическое конкурентное преимущество, которое позволяет нам останавливать врага на месте и действовать асимметрично".

Самоподрывающиеся дроны Украины, например, стали дешевым и эффективным оружием в войне за сбор разведданных и уничтожение дорогостоящей российской военной техники. В последние недели они атаковали российские нефтяные объекты, охотились за российскими кораблями в открытом море и на военно-морских базах.

При этом Россия располагает мощными средствами радиоэлектронного противодействия, в том числе оборудованием для глушения, способным нивелировать сигналы, блокируя или создавая помехи беспроводной связи беспилотников. По словам Федорова, инженерные вузы Украины выпускают квалифицированных экспертов-кодировщиков. Страна открыла свой технологический рынок, наладив сильную конкуренцию с привлечением частного бизнеса. "Быть в курсе новейших технологий очень важно, ведь это - это технологическая война, и развитие здесь идет крайне быстро", - говорит Федоров.

Россия, как выясняется глушила GPS и на крайнем севере Европы, близ Полярного круга. На вопрос о том, стоит ли странам НАТО беспокоиться о таких атаках, Федоров ответил: "Наши партнеры должны следить за тем, что происходит в Украине, ведь скорость изменений невероятна. Если вы не успеваете за этим непрерывным темпом адаптации к войне, если ваше производство не адаптируется к переменам на ежедневной основе, то потом будет очень сложно наверстать упущенное".

Есть и другие проблемы, например, так называемое насыщение ПВО, в частности использование Россией иранских беспилотников "Шахед". С учетом этого Украина предлагает союзникам и компаниям свою территорию как полигон для испытания оружия.

Украинский солдат готовит беспилотник к запуску на линии фронта в селе Работино, Запорожская область, Украина,1 марта 2024 года. AP Photo/Andriy Andriyenko

Оружие - интеллект

Искусственный интеллект также играет растущую роль в нынешней сетецентрической войне. "ИИ позволяет распознавать события на поле боя и реагировать на них соответствующим образом, а значит, в будущем следует ожидать более широкого использования систем с искусственным интеллектом", - говорит Михаил Федоров.

ИИ беспилотников пока находится в зачаточном состоянии и не может вести дроны к цели по полной траектории. Для решения проблемы, по словам Федорова, идет постоянный анализ данных с поля боя,проводятся полевые испытания новых технологий радиоэлектронной борьбы. Министр отметил, что Россия со своей стороны также использует беспилотники с ИИ, а также искусственный интеллект в приложениях компьютерного зрения и машинного обучения.

Помощь Big Tech

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 года Федоров призвал лидеров технологического бизнеса поддержать Украину, в частности, попросил YouTube, Apple, Google и Netflix заблокировать или ограничить российские сервисы. Он также воспользовался сетью X (ранее Twitter) для переписки с гендиректором SpaceX Илоном Маском, предложив ему активировать сеть Starlink в Украине для обеспечения там спутникового интернета.

"Илон Маску, пока вы пытаетесь колонизировать Марс - Россия пытается оккупировать Украину!" , - написал Федоров 26 февраля 2022 года. Призыв Федоров был услышан; спутниковые интернет-терминалы, "старлинки", незаменимы в Украине не только для военных операций, но и для больниц и коммерческой деятельности.

Другие технологические гиганты, такие как Microsoft и IBM, также предложили свою поддержку, но Федоров считает, что его стране "определенно нужна дополнительная помощь". "Мы понимаем, что жизнь продолжается, что Украина то попадает в заголовки газет, то исчезает из них. Но надо помнить, что российские атаки продолжаются, что люди продолжают гибнуть, что это ужасная война", - говорит он.- - Если бы крупные технологические компании приложили усилия в области оборонных технологий и поддержки Украины, мы были бы намного, намного мощнее России".

По мнению Федорова, его стране необходима поддержка облачных сервисов и возможность открытия научно-исследовательских центров, чтобы развивать технологии двойного назначения. На вопрос о том, какой сигнал он хотел бы послать Big Tech, наш собеседник ответил "Быть вовлеченнее, осознать, что у нас большая война, что это касается всех. Если мы будем едины, то сможем остановить все это гораздо быстрее. Но для этого нужно единство".

Информационная война

Еще один способ способ поддержать Украину - это борьба с дезинформацией. Федоров рассказал о сотрудничестве с международными компаниями, которые помогают блокировать российские ботнеты, добавив, что Украине может понадобиться дополнительная помощь технологических групп, чтобы ограничить возможности России в этой сфере.

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины. Efrem Lukatsky- The Associated Press. All rights reserved.

Министр рассказал, что в Украине работают официальные госструктуры, которые оперативно реагируют на дезинформацию и не дают "российской пропаганде закрепиться". С фейком борются и граждане страны. Однако, по его мнению, самым важным элементом в информационной войне стал национальный канал коммуникации через президента Зеленского, которого Федоров считает очень мощным спикером. "Каждый день президент выступает перед своим народом и рассказывает о том, что произошло", - напоминает наш собеседник.

Действительно, Владимир Зеленский в условиях войны стал международным символом украинского сопротивления. Что касается самого Михаила Федорова, то и он прошел путь от самого молодого украинского министра до архитектора цифровой оборонной стратегии.

Еще до войны Федоров стал известен запуском приложения Diia, позволившего оптимизировать доступ к госулугам. Приложение предоставляет гражданам цифровой номер, с ним прямо в сети можно зарегистрировать компанию, обменять права на машину и сделать многое другое. Во время войны в Diia появились и другие функции, например, возможность сообщить, если ваш дом пострадал от российского обстрела, получить помощь в эвакуации и отправить информацию о передвижении российских войск. Через приложение в условиях отключенного электричества даже транслировался финал чемпионата мира по футболу!

"После войны мы хотим закрепить за собой статус самого крутого государства в плане цифровой трансформации, - признается Федоров. - Мы также хотим стать "законодателем мод" в области обороны и военных технологий на десятилетия вперед, потому что наш опыт бесценен для всего мира, для каждой страны. Это может стать важной частью нашей экономики в будущем", - резюмирует он.

Полностью этот репортаж смотрите в медиаплеере.