Японская ракета Kairos взорвалась сразу после пуска

By Euronews

Первая частная ракета-носитель должна была вывести на орбиту правительственный спутник.

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Первая частная японская ракета-носитель Kairos компании Space One взорвалась через несколько секунд после пуска. Планировалось, что ракета выведет на орбиту правительственный спутник весом 100 кг, предназначенный для наблюдения за поверхностью Земли.

Обломки упали на склоны поблизости от места пуска в префектуре Вакаяма.

Япония стремится занять место на потенциально прибыльном рынке коммерческих запусков спутников. Неудачи при первых попытках пуска ракет-носителей — обычное явление, как показывает пример американской компании SpaceX.

"Пуск первой ракеты Kairos был осуществлен, но мы приняли меры по прекращению полета", — говорится в заявлении Space One. В компании также сообщили, что подробности произошедшего выясняются.

По словам губернатора префектуры Вакаяма Сюхэя Кисимото, неудачный запуск был "большим шагом вперед", поскольку ракета автономно активировала систему прерывания полета, как и было запрограммировано в случае обнаружения неисправности.

"Ракета выполнила команду прерывания после обнаружения неисправности. Это отличается от неконтролируемого взрыва", — сказал Кисимото. Он отметил, что компания получила ценные данные в ходе полета, хотя он длился всего пять секунд.

Компания Space One со штаб-квартирой в Токио вела разработку ракеты с 2018 года и построила собственную стартовую площадку в префектуре Вакаяма.