Мадрид превратит пустующие офисные здания в жилые дома

Спрос на жилье в Мадриде постоянно растет, а потковидная эпоха изменила рабочий процесс, получила распространение удаленная работа.

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Мадрид превратит пустующие офисные здания в дома. По оценкам экспертов, в столице и окрестностях в ближайшее десятилетие потребуется около 175 000 квартир для удовлетворения спроса. В целях расширения жилищного фонда региона правительство представило план по переоборудованию малоиспользуемых офисных зданий в жилье. Эта мера направлена ​​на то, чтобы в течение двух лет выставить на рынок до 20 000 квартир, упрощая процедуры изменения землепользования и устаревших зданий, при условии, что дома будут доступны для аренды по доступным ценам. Таким образом, Мадрид следует по пути других городов, таких как Нью-Йорк, которые пытаются найти новое применение офисным зданиям.

Корреспондент Euronews Хайме Веласкес присоединился к Алехандро Виллануа из агентства недвижимости Gilmar.

"Мы находимся в центре Мадрида, в многофункциональном здании. Этот офис площадью 162 квадратных метра — один из многих офисов, которые освобождаются", — рассказывает агент.

Пространства, которые когда-то были заняты столами, компьютерами и принтерами, не смогли адаптироваться к постковидной эпохе. Только в центре Мадрида находится более 180 офисных зданий, которые вскоре могут обрести новую жизнь...

"В офисе много света, вентиляции... проект, который потребуется, чтобы приспособить его к жилью, будет минимальным, и даже места достаточно для создания нескольких квартир", — объясняет Алехандро Виллануа.

"Распространение удаленной работы приводит к тому, что сотни офисов, подобных этому, в столице Испании используются недостаточно. Теперь власти Мадрида стремятся превратить их в 20 000 квартир в городе, где существует острая необходимость в расширении жилищный фонда", — передает из Мадрида корреспондент Euronews Хайме Веласкес.

Испанцы в среднем ходят в офис менее трех дней в неделю. Рабочее пространство меняется: рабочих станций становится меньше, появляется больше зон для совместной работы.

"Компании ищут больше пространств для совместной работы, чтобы привлечь сотрудников в офисы, а более устаревшие здания, которые не адаптируются к этим тенденциям, будут подвергаться трансформации. Это могло бы стать решением проблемы нехватки жилого фонда, если градостроительные и архитектурные нормы это позволяют", — объясняет Мария Майорал, глава департамента трансформаций в CBRE.

Региональное правительство Мадрида стремится облегчить переход от офисного использования к жилому на первоначальный период в два года. Однако, несмотря на то, что спрос на жилье в центре города выше, большая часть вакантных офисов сосредоточена на окраинах. Их трансформация может быть успешной только в том случае, если они будет развиваться сфера услуг как для работы, так и для жизни.