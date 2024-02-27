MWC в Барселоне: летающий автомобиль - уже реальность

Создатели летающего автомобиля планируют производство в 2025 году. Один такой проект был представлен на Всемирном мобильном конгрессе

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Амбиции на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне зашкаливают. Один из экспонатов, который привлечет внимание на технологическом мероприятии, — масштабная модель летающего автомобиля. Калифорнийская компания Alef Aeronautics заявляет, что в конечном итоге автомобиль будет иметь запас хода или полета 320 километров, перевозя двух человек.

Они говорят, что уже построили два рабочих прототипа и планируют запустить модели с батарейным питанием в производство к концу 2025 года. Это один из нескольких проектов летающих автомобилей или такси, которые в настоящее время разрабатываются по всему миру.