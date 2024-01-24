Исследователи Массачусетского технологического института проверили, насколько эффективен искусственный интеллект при выполнении 1000 задач с визуальной поддержкой в 800 профессиях.

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Эра искусственного интеллекта (ИИ) вызывает волнение и возрождение вечного страха, что технологии отнимут у нас работу. Однако согласно исследованию Массачусетского технологического института (MIT), ИИ все еще слишком дорог, чтобы заменить человека на большинстве рабочих мест.

Исследователи изучили практическую пользу от замены человеческого труда искусственным интеллектом, сделав акцент на профессиях, где можно задействовать технологии компьютерного зрения (преподаватели, пекари, оценщики недвижимости, всего 800 работ). Выяснилось, что ИИ может заменить лишь 23% их функционала, а в остальных случаях экономически целесообразнее нанимать людей.

Напомним, что компьютерное зрение позволяет извлекать информацию из визуальных и цифровых данных. В гипотетической пекарне, использованной в качестве примера в исследовании, технология применялась для проверки качества и количества ингредиентов. Ученые подсчитали: эта задача составляет всего 6% от общего объема функций пекаря, а установка и эксплуатация ИИ обойдется сегодня дороже, чем оплата услуг человека.

С тех пор как в ноябре 2022 года на сцену вышел ChatGPT от OpenAI, в мире циркулируют опасения по поводу того, что ИИ приведет к сокращению рабочих мест в самых разных отраслях - от искусства до банковского дела. В отчете Goldman Sachs за 2023 год предполагалось, что ИИ может затронуть 18 % глобальной занятости. Однако на прошлой неделе в Давосе генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что общий искусственный интеллект (ОИ), гипотетическая форма ИИ, способная выполнять задачи, похожие на человеческие, "изменит мир гораздо меньше, чем мы все думаем".