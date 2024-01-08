ИИ- герой выставки CES в Лас-Вегасе

By Паскаль Дэвис

На выставке CES в Лас Вегасе представлены технологические новинки для Земли и космоса. Главная тема этого года - ИИ.

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Самый шумный город в мире стал ещё более шумным: технологическое сообщество прибыло в Лас-Вегас на CES – выставку потребительской электроники. Тысячи технологических компаний рассредоточены на площади, эквивалентной 43 футбольным полям.

Главная тема этого года - искусственный интеллект, он используется и компанией NuraLogix, которая следит за вашим здоровьем с помощью селфи.

Винс Трейлор, директор по продажам и партнерству NuraLogix:

"ИИ играет большую роль в этом. На самом деле мы используем то, что называем "аффективным ИИ". Мы берем физиологические и психологические биомаркеры и используем их, чтобы понять состояние вашего здоровья в режиме реального времени".

ИИ также используется в космосе.

Доктор Элиза Джабес, генеральный директор и основатель Coreod Space:

"ИИ очень важен, потому что, поскольку мы работаем, в первую очередь, с космонавтами, ИИ собирает данные. Наш главный и огромный шаг — мы готовим ИИ в качестве психолога для австронавтов на Марсе".

А теперь вернёмся на Землю, где правительства разных стран пытаются найти наилучший способ использования ИИ для защиты данных.

Гэри Шапиро, президент и генеральный директор Ассоциации потребительских технологий:

"Мы ратуем за это в Соединенных Штатах, поскольку мы являемся американо-канадской организацией. Мы должны быть Златовлаской с тремя медведями. Каша должна быть правильной. Вы должны найти баланс между конфиденциальностью и инновациями. Мы должны приветствовать перемены. Мы должны быть готовы к повороту. И те компании и страны, которые это сделают, окажутся в выигрыше".

На выставке CES также представлены все новейшие гаджеты. От первых в мире лыжных коньков до техники, которую вы можете приобрести и забрать с собой.

Паскаль Дэвис, EURONEWS:

"Этот массажер не только массирует тело, но и укрепляет мой позвоночник, поскольку он оснащен первой в мире технологией, позволяющей двигать двумя ногами независимо друг от друга. Такая технология будет широко доступна на выставке CES в этом году, которая, как ожидается, соберёт 130 000 посетителей".