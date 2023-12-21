By Euronews и AFP

В четверг произошел один из крупнейших сбоев в работе сервиса X Илона Маска: пользователи потеряли доступ к своим сообщениям и ленте новостей. Компании не сразу удалось устранить проблему.

РЕКЛАМА

Социальная сеть Х, ранее известная как Twitter, пережила серьезный сбой рано утром в четверг. О том, что платформа не работает, сообщили около 100 000 пользователей.

По данным Bloomberg, это был крупнейший сбой в работе Х с тех пор, как в октябре прошлого года ее купил Илон Маск за 44 млрд долларов (около 40 млрд евро).

С момента приобретения Х пользователи не раз сталкивались с техническими проблемами, миллиардер уволил более половины сотрудников компании в первые несколько месяцев.

Рано утром 21 декабря пользователи начали сообщать о сбоях в работе сервиса, причем количество сообщений на downdetector.com, сайте, где пользователи могут сообщить о неработающем сайте или интернет-сервисе, росло. На пике в 5:42 по Гринвичу более 90 тысяч пользователей пожаловались, что сайт не работает.

Хэштеги #TwitterDown и #XDown были в тренде на платформе в четверг утром, многие пользователи делились мемами, посвященными сбою.

Пользователи обнаружили, что их новостные ленты пусты, новых твитов не видно, хотя сайт twitter.com был доступен. Не имея возможности публиковать что-либо в X, пользователи писали о случившемся у конкурентов - в Facebook, Threads и Reddit.

Проблемы с X при Маске

Платформа возобновила работу для пользователей в нескольких странах вскоре после 6:40 по Гринвичу.

Проблема также коснулась X Pro, ранее известной как TweetDeck.

Компания X не предоставила никаких комментариев и не сообщила о причинах сбоя.

С момента поглощения Маском компания почти постоянно находится в центре скандалов. Против нее возбуждено судебное дело Европейской комиссией в связи с возможными нарушениями правил ЕС, касающихся модерации контента, прозрачности рекламы и доступа к данным. Это первое разбирательство в рамках нового Закона о цифровых услугах, который ЕС разработал, чтобы сделать интернет более безопасным для пользователей.

В феврале Downdetector сообщал о крупном сбое в работе X, затронувшем тысячи пользователей.