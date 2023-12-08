By Associated Press

По словам руководства компании, новая функция будет подключена автоматически у всех пользователей и поможет обезопасить их от хакеров, мошенников и киберпреступников.

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Meta внедряет сквозное шифрование звонков и сообщений на своих платформах Facebook и Messenger, объявило руководство компании в четверг.

Это означает, что ни у кого, кроме отправителя и получателя - даже у Meta, - не будет доступа к данным пользователей. Функция шифрования чатов впервые появилась в Messenger в 2016 году в качестве дополнительной. Теперь же, по словам главы сервиса Лореданы Крисан, она будет работать по умолчанию.

"На это ушли годы, потому что мы не торопились, чтобы сделать всё правильно. Наши инженеры, криптографы, дизайнеры, эксперты по вопросам политики и менеджеры по разработкам неустанно трудились над созданием функций Messenger с нуля", - написала Крисан в своём микроблоге.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг еще в 2019 году обещал внедрить сквозное шифрование на своих платформах после того, как социальная сеть пережила ряд громких скандалов, в частности, когда Cambridge Analytica получила доступ к данным пользователей Facebook.

Правозащитники особенно остро критиковали Meta в связи с тем, что Facebook передал следователям из Небраски переписку матери и дочери, которых обвинили в незаконном аборте.

Meta, чей сервис WhatsApp уже шифрует сообщения, заявила, что эта функция поможет обезопасить пользователей от хакеров, мошенников и преступников.

Между тем, оппоненты инициативы, правоохранительные органы и даже сама компания (в своём отчёте от 2022 года) отмечают риски: недобросовестным пользователям теперь будет проще злоупотреблять функцией конфиденциальности для сексуальной эксплуатации детей, содействия торговле людьми и распространения контента, разжигающего ненависть.

"Что топ-менеджеры Meta скажут детям, подвергшимся сексуальному насилию, чья травма будет усугублена решением не оберегать их частную жизнь? Как они оправдают то, что закрыли глаза на этот незаконный и вредоносный контент, распространяемый через их платформы?" - задалась вопросом Сьюзи Харгривз, исполнительный директор Internet Watch Foundation.

"Компания имеет большой опыт в обнаружении большого количества материалов о сексуальном насилии над детьми до того, как они появятся на её платформах. Мы призываем Meta продолжить эту практику, имеющую жизненно важное значение".

Новые функции начинают внедрять уже сейчас, но Крисан отметила, что потребуется некоторое время, чтобы сквозное шифрование охватило звонки и сообщения всех пользователей.