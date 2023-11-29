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Интернет и соцсети не несут вреда благополучию людей - исследование

Исследование не выявило никаких доказательств того, что интернет вредит нашему благополучию
Исследование не выявило никаких доказательств того, что интернет вредит нашему благополучию Авторское право Canva
By Luke Hurst
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Крупное исследование, в котором приняли участие два миллиона человек, не выявило четких доказательств того, что широкое распространение интернета нанесло ущерб благополучию людей

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Бытует мнение, что распространение интернета и социальных сетей негативно сказалось на нашем общем психическом здоровье, однако новое крупное исследование ставит эту идею под сомнение.

Исследователи использовали данные о психологическом благополучии двух миллионов человек с 2005 по 2022 год в 168 странах мира в связи с использованием интернета и широкополосной мобильной связи.

Они обнаружили, что негативные и позитивные переживания в среднем увеличились, но доказательств того, что использование мобильного интернета связано с этими изменениями, было мало.

Авторы отчета отмечают, что у всех людей в возрасте от 15 до 89 лет, которые участвовали в исследовании, наблюдались менее значительные и менее устойчивые ассоциации с негативным самочувствием, чем можно было бы ожидать, если бы интернет наносил широкомасштабный психологический вред.

"Мы очень усердно искали убедительное доказательство, связывающее технологии и благополучие, и не нашли его", - сказал Эндрю Пшибыльски, профессор, специализирующийся в области человеческого поведения и технологий в Институте интернета Оксфордского университета, и один из двух авторов доклада.

Исследование, опубликованное в журнале Clinical Psychological Science, включает в себя "самые обширные данные о благосостоянии и освоении интернета, которые когда-либо рассматривались, как по времени, так и по демографическим характеристикам населения", пояснил другой автор, Матти Вуорре, доцент Тилбургского университета и научный сотрудник Института интернета в Оксфорде.

"Хотя мы не смогли установить причинно-следственных связей между использованием интернета, наши описательные результаты указывают на небольшие и непоследовательные ассоциации", - добавил он.

Исследователи также не обнаружили никаких особых демографических закономерностей среди пользователей интернета, хотя и отметили, что в среднем удовлетворенность жизнью за исследуемый период времени в большей степени выросла у женщин.

"Мы тщательно проверили, есть ли какие-то особенности в зависимости от возраста или пола, но нет никаких доказательств в пользу популярных идей о том, что определенные группы подвержены большему риску", - сказал Пшибыльски.

Ученые также обнаружили, что рост числа пользователей мобильной широкополосной связи совпадает с более высокой удовлетворенность жизнью, но отметили, что эта связь "слишком мала, чтобы иметь практическое значение".

В более раннем отчете тех же авторов, опубликованном Королевским обществом в августе, утверждалось, что нет никаких доказательств, связывающих повсеместное использование Facebook с негативным состоянием здоровья.

Используя данные почти миллиона человек из 72 стран за период с 2008 по 2019 год, авторы не нашли "никаких доказательств" того, что широкое использование Facebook последовательно связано с негативным влиянием на благополучие.

После публикации последнего исследования, в котором утверждается, что нет никаких убедительных доказательств, свидетельствующих о вреде интернета для психического здоровья, авторы настаивают на том, что технологические компании должны предоставлять больше данных для дальнейшего изучения вопроса.

"Исследования влияния интернет-технологий застопорились, потому что данные, в которых мы остро нуждаемся, собираются и хранятся за закрытыми дверями технологическими компаниями и онлайн-платформами, - заявляют авторы исследования. - Крайне важно более детально и прозрачно изучить данные об индивидуальном принятии и использовании интернет-технологий всеми заинтересованными сторонами. Эти данные существуют и постоянно анализируются глобальными технологическими компаниями для маркетинга и улучшения продуктов, но, к сожалению, недоступны для независимых исследований".

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