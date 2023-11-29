Европейская космическая миссия обнаружила редкую звездную систему, все планеты которой находятся в резонансе

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Европейское космическое агентство (ЕКА) проводит ряд миссий по обнаружению и изучению экзопланет, которые находятся за пределами нашей Солнечной системы.

Одна из таких миссий, "Хеопс" (CHaracterising ExOPlanet Satellite), обнаружила редкую звездную систему, расположенную на расстоянии около 100 световых лет от нас.

По словам представителей ЕКА, это важная находка, поскольку она может рассказать нам о формировании и эволюции планетной системы.

"Хеопс" обнаружил, что вокруг звезды, получившей название HD110067, вращается по меньшей мере шесть планет, и конфигурация орбит этих планет показывает, что система практически не изменилась с момента ее образования более миллиарда лет назад.

"Мы думаем, что только около одного процента всех систем остаются в резонансе, - говорит Рафаэль Луке из астрономического отделения Чикагского университета. - Именно поэтому HD110067 является особенной и требует дальнейшего изучения. Она показывает нам нетронутую конфигурацию планетной системы".

Редкое семейство из шести экзопланет было обнаружено с помощью миссии ЕКА "Хеопс" ESA

Впервые падения яркости звезды были обнаружены спутником НАСА Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) в 2020 году - это признак того, что между звездой и нашим видением ее света могут проходить планеты.

Спустя пару лет, в 2022 году, астрономы TESS повторили наблюдения за звездой, но полностью объяснить все особенности не смогли.

"Именно тогда мы решили использовать "Хеопса". Мы начали искать сигналы среди всех потенциальных периодов, которые могли быть на этих планетах", - сказал Луке.

Планеты в "орбитальном резонансе"

Планеты находятся в орбитальном резонансе, то есть их орбитальные периоды могут быть выражены как отношение двух целых чисел.

В случае с HD110067 оказалось, что самая крайняя планета вращается по орбите 20,519 дня, что почти в полтора раза больше орбитального периода следующей планеты - 13,673 дня. Это, в свою очередь, почти в 1,5 раза больше орбитального периода внутренней планеты, составляющего 9,114 дня.

Сопоставив эти данные с пока необъяснимыми, команда смогла определить, что в системе есть еще три планеты.

"Хеопс" дал нам эту резонансную конфигурацию, которая позволила нам предсказать все остальные периоды. Без этого обнаружения "Хеопса" все было бы невозможно", - объясняет Люк.

Орбитально-резонансные планетарные системы встречаются очень редко, поскольку в подавляющем большинстве систем естественная эволюция планетарных орбит прерывается. Это могло произойти из-за того, что массивная планета в системе влияла на меньшие планеты своим более сильным гравитационным воздействием, из-за близкого столкновения с проходящей звездой или даже из-за удара по одной из планет.

"Как говорит наша научная команда, "Хеопс" делает выдающиеся открытия обычными. Из всего трех известных шестипланетных резонансных систем это уже вторая, обнаруженная "Хеопсом", и всего за три года работы", - сказал Максимилиан Гюнтер, научный сотрудник ЕКА по проекту "Хеопс".

Другие специализированные экзопланетные миссии ЕКА - "Платон" и "Ариэль".

Запуск "Платона" запланирован на 2026 год. С помощью набора камер он будет изучать землеподобные экзопланеты на орбитах до обитаемой зоны звезд, похожих на Солнце, измерять размеры планет и обнаруживать экзомоны и кольца вокруг них.

"Ариэль", запуск которого запланирован на 2029 год, будет анализировать химический состав атмосфер экзопланет.

Результаты этих трех миссий должны нам больше рассказать об экзопланетах и их системах, и еще раз напомнить, насколько уникальна наша Солнечная система.