Общий бюджет Европейского Союза подлежит пересмотру. Однако государства-члены не готовы раскошелиться на 100 млрд. евро, запрашиваемых Еврокомиссией. Вот что поставлено на карту.

РЕКЛАМА

Бюджет блока 27 стран утверждается на семь лет, чтобы гарантировать предсказуемость его исполнения в долгосрочной перспективе и избежать постоянных перепалок между столицами и институтами.

В 2020 году лидеры государств-членов приняли проект бюджета в размере 1,074 трлн. евро, отложив 750 млрд. евро на реализацию "чрезвычайного плана" - по оказанию помощи странам в восстановлении после пандемии COVID-19.

Пятидневный марафон обсуждений и дебатов уже тогда выявил глубокие разногласия.

Однако череда кризисов и в первую очередь война, идущая у самых границ сообщества, заставили Брюссель пересмотреть план расходов. Теперь он считает, что эти цифры не отражают экономической реальности.

Еврокомиссия заявила, что казну ЕС необходимо пополнить на сумму в 100 млрд. евро. Они пойдут на помощь Украине, борьбу с миграционным кризисом и стихийными бедствиями, развитие передовых технологий.

_"Мы находимся в совершенно ином мире по сравнению с 2020 годом.__Это отражается и на нашем бюджете,_- заявила в июне председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, впервые упомянув о пересмотре финансовых проектов. -_Это мир, где бушует множество кризисов. Мы задействуем больше чем когда-либо средств на их разрешение. _

Комиссия хочет, чтобы новый проект бюджета был утверждён до конца года, упирая на то, что дополнительные средства - необходимое условие для того, чтобы финасовая политика блока снова была гибкой и устойчивой.

Однако государства-члены на это не согласны - по крайней мере, не в полной мере.

Заседание Евросовета в октябре, на котором лидеры не скрывали своего отношения инициативе, показало: Урсуле фон дер Ляйен предстоит нелёгкая борьба за их голоса.

Деньги под матрасом

На что ЕС просит деньги:

50 млрд. евро на финансирование Фонда поддержки Украины, из которых 33 млрд. евро в виде низкопроцентных кредитов и 17 млрд. евро в виде безвозмездных грантов будут выделены в период с 2024 по 2027 год. Эта финансовая помощь поможет восполнить дефицит украинского бюджета, поддержать работу основных служб, восстановить важнейшую инфраструктуру, привлечь частные инвестиции и ускорить проведение ключевых реформ.

на финансирование Фонда поддержки Украины, из которых 33 млрд. евро в виде низкопроцентных кредитов и 17 млрд. евро в виде безвозмездных грантов будут выделены в период с 2024 по 2027 год. Эта финансовая помощь поможет восполнить дефицит украинского бюджета, поддержать работу основных служб, восстановить важнейшую инфраструктуру, привлечь частные инвестиции и ускорить проведение ключевых реформ. 15 млрд. евро на управление миграцией, включая 3,5 млрд. евро на помощь сирийским беженцам в Турции и 2 млрд. евро на миграционные программы в Западных Балканах.

на управление миграцией, включая 3,5 млрд. евро на помощь сирийским беженцам в Турции и 2 млрд. евро на миграционные программы в Западных Балканах. 10 млрд. евро на создание платформы "Стратегические технологии для Европы" (STEP) - общего денежного пула для продвижения передовых технологий, созданных в ЕС.

на создание платформы "Стратегические технологии для Европы" (STEP) - общего денежного пула для продвижения передовых технологий, созданных в ЕС. 18,9 млрд. евро на погашение долга, который образовался при реализации плана восстановления экономики (процентные ставки по нему сейчас значительно выше, чем были в 2020 году).

на погашение долга, который образовался при реализации плана восстановления экономики (процентные ставки по нему сейчас значительно выше, чем были в 2020 году). 3 млрд. евро на укрепление механизмов по преодолению непредвиденных кризисов.

на укрепление механизмов по преодолению непредвиденных кризисов. 1,9 млрд. евро на покрытие административных расходов.

Итого: 98,8 млрд. евро. Из этой внушительной суммы 65,8 млрд. евро должны будут взять на себя непосредственно государства-члены. (Заёмные средства в размере 33 млрд. евро для Фонда поддержки Украины возьмут у инвесторов, а Киев их погасит на более позднем этапе).

В условиях экономического спада, резкого роста цен на энергоносители и ужесточения денежно-кредитной политики это предложение вызвало у большинства лидеров ЕС подозрения и недоумение.

"Я думаю, что приоритеты, определённые Еврокомиссией (...), правильные (...) они полезны. Озвученная сегодня сумма кажется мне слишком большой, и поэтому мы попросили её уменьшить", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон на октябрьском саммите.

Чтобы снять с себя ответственность, главы государств и правительств быстро ухватились за идею перераспределения средств, т.е. использования уже утвержденных, но еще не потраченных денег из бюджета на 2021-2027 гг.

"Для многих стран-членов, в том числе и для Германии, непонятно, почему мы всегда должны увеличивать бюджет. Необходимо посмотреть на имеющийся в нашем распоряжении фонд и на то, как его можно перераспределить или использовать по-другому", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мы говорим: пересмотрите приоритеты, пересмотрите приоритеты, пересмотрите приоритеты", - сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который, как известно, возглавлял коалицию "экономной четвёрки" во время переговоров по 2020 году.

Его бельгийский коллега Александр де Кроо был ещё более категоричен: "Предложенный проект для нас неприемлем". Он предупредил, что в противном случае его страна может нарушить общие для всех в блоке фискальные нормы(по сдерживанию госдолга и дефицита).

"Если у нас слишком большой дефицит, Комиссия просит изменить приоритеты и посмотреть, можно ли выполнить какие-то задачи более эффективным способом. Я думаю, что это должно распространяться и на институты ЕС", - сказал де Кроо.

РЕКЛАМА

Фон дер Ляйен допустила, что конечный результат скорее всего, будет представлять собой "микст" из национальных взносов и перераспределения средств, но отметила, что тогда придётся урезать финансирование некоторых проектов.

В неофициальном документе, подготовленном Испанией, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС и является модератором переговоров, говорится, что при таком перерасчёте многие программы лишатся почти трети средств. Среди них Erasmus+, Horizon Europe, EU4Health и программы по оказанию гуманитарной помощи.

Шаг вперёд, два назад

Не все перспективы так мрачны на горизонте фон дер Ляйен.

Её инициативу по выделению 50 млрд. евро Фонду поддержки Украины почти все встретили одобрительно. Лидеры ЕС узрели в нём ценный инструмент для поддержки разрушенной войной страны в долгосрочной перспективе (тем более что им придётся раскошелиться всего на 17 млрд. евро).

Только премьер-министр Венгрии Виктор Орбанпублично выступил с возражениями, а новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал дополнительных гарантий, того что их не разворуют коррумпированные уркаинские структуры.

РЕКЛАМА

"Комиссия хочет получить больше денег, чтобы направить их на интеграцию (мигрантов) и на украинцев, - сказал Орбан, - Мы не поддерживаем ни одно из этих предложений, профессиональные и политические аргументы отсутствуют. Мы их отвергнем".

С другими пунктами дела обстоят сложнее.

Хотя правительства в целом согласны, что необходимо увеличить финансирование программ по борьбе с миграцией, большинство не проявило явной готовности потратить на это 15 млрд. евро.

Это вызывает беспокойство у южных стран, которым не хватает ресурсов и чьи системы предоставления убежища зачастую перегружены. Во время октябрьского саммита премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила журналистам, что проблема миграции "является приоритетной для страны".

Ещё меньше энтузиазма по поводу STEP.

РЕКЛАМА

Поскольку в текущем бюджете уже предусмотрено несколько инициатив по переходу на цифровые технологии, желание выделить ещё 10 млрд. евро на производство на местах невелико. И это - несмотря на частые жалобы правительств по поводу зависимости ЕС от импорта иностранной продукции.

Португальский премьер-министр Антониу Кошта относится к числу немногих ярых сторонников STEP. Он утверждает, что наличие коллективного фонда для финансирования разработки новых технологий "важно" для смягчения "асимметрии", возникающей из-за неравномерного распределения субсидий. Те в значительной степени сосредоточены в Германии и Франции. К тому же, по мнению Кошты, ЕС таким образом сможет конкурировать с США и Китаем.

Что касается 18,9 млрд. евро, то тут страны почти единодушно отвечают: погашать задолженность по процентам надо, ведь их устанавливают рынки капитала. Правда, некоторые задаются вопросом, можно ли найти эти деньги в другом месте, не трогая бюджет.

1,9 млрд. евро на административные нужды, похоже, страны ЕС не дадут. "Большинство стран-членов отвергают предложение Еврокомиссии", - говорится в неофициальном документе, подготовленном председательствующей в ЕС Испанией.

Для пересмотра бюджета необходимо 1) единогласное одобрение всех 27 государств и 2) согласие Европарламента. Депутаты ЕП потребовали вдобавок к 100 млрд. евро ещё 10 млрд., что свидетельствует о значительном расхождении в подходах трёх институтов ЕС.

РЕКЛАМА

Признавая, что мнения участников переговоров расходятся, глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что это "вполне естественная и традицонная дилемма для сообщества", и предостерегла от сокращения финансирования таких популярных программ, как Horizon Europe и Erasmus+ в преддверии июньских выборов в Европарламент.

"Мы точно не можем сказать нашим гражданам, что, готовы увеличить расходы на одно, но не можем больше выделять средства на другое, потому что перегружены долгами, - сказала она, заключив, - в__ыхода я пока не вижу".