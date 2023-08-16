Бизнес по-новому: соцсети, "облака" и работа с данными

Технологии окружают нас повсюду - от телефонов и телевизоров до автобусов и автомобилей. Даже кухонная утварь может быть подключена к "цифре". А значит, самые разные компании входят в нашу жизнь, связываться с потребителями гораздо чаще, чем мы думали. Как именно?

Быстрый рост сегодня и завтра

Темпы роста технологического сектора в мире составляют 5-6% в год, причем показатель увеличится в ближайшие годы благодаря искусственному интеллекту. Новые технологии появляются каждый день, растет и их стоимость. В 2022 году расходы отрасли составили в общей сложности почти 3,5 триллиона долларов.

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С развитием технологий мы покупаем и потребляем по-другому. В 2022 году на мобильную рекламу потрачено 300 миллиардов долларов.

Соцсети все больше влияют на то, как мы взаимодействуем с продуктами и товарами. TikTok - одно из крупнейших отраслевых имен, бренд, находящийся в авангарде изменений. Крис Боджер, управляющий директор группы в Великобритании, рассказал, как технологии меняют рекламу и потребительские привычки. "Мы видим, что в индустрии развлечений и маркетинга произошел серьезный сдвиг в сторону более длинной формы повествования, где во главу угла встает креативность, - комментирует он. - На TikTok можно легко воспроизводить видео с полноэкранным форматом и звуком, мы убедились в этом на примере участников нашей платформы, которые являются жизненной силой нашего сообщества. Они позволяют брендам сохранять уникальность, рассказывая о них истории так, как раньше было невозможно".

По словам эксперта, новая форма развлечений оказывает влияние и на оффлайн. "Возможно, лучшим примером этого стало то, что мы называем community commerce - своего рода перекресток покупок, философии людей, их совершающих, и развлекательного контента, - поясняет Боджер. - Мы видим хэштеги типа "TikTok заставил меня купить это " с 57 миллиардами просмотров. Многие видеоролики на Tik Tok посвящены тому, как люди открывают для себя те или иные товары, делают обзоры и так оказывают влияние на реальный мир".

Высоко на "облаке"

Но не только потребление меняется благодаря технологическому прогрессу, глубокую трансформацию претерпевают и способы ведения бизнеса. Чтобы узнать об этом больше, наш корреспондент Райан Капперо отправился на презентацию нового "облачного" региона Google в Катаре. Там он поговорил с Тареком Халилом, директором "облачных" проектов компании на Ближнем Востоке.

"Мы здесь, в Катаре, чтобы запустить наше первое региональное "облако" на Ближнем Востоке, - пояснил Халил. - Это часть плана глобального расширения. Спрос растет. Обычно, когда вы инвестируете в страны, где наблюдаете такой всплеск спроса, это значит, что вы хотите быть ближе к клиентам, помочь им решить их проблемы".

Халил отметил, что речь идет не просто о запуске сервиса, но о развитии целой экосистемы: "Часть наших инвестиций в Катар - это инфраструктура. Регион, в котором мы сегодня запустили проект - это люди, рабочая сила и рынок с нашей экосистемой. Да, мы создаем здесь огромную экосистему, чтобы помочь клиентам, заказчикам развиваться, расти для достижения своих целей".

А это невозможно без умения работатьс данными"Мы все знаем, что сейчас век данных, - уточняет Халил. - И их объемы растут все быстрее и быстрее. Управлять ими эффективно - дело каждой компании. Мы помогаем в этом, предоставляя уникальную унифицированную платформу, которая теперь интегрирована с возможностями искусственного интеллекта".

"Каждую минуту в мире совершаются новые открытия, - добавляет еще один эксперт, Марио Акино из сингапурской Future Labs Ventures. - Мы живем в беспрецедентную эпоху технологических инноваций и сосредоточились в основном на решении проблем масштабирования рынков в интересах местных экономки, но что еще важнее - во благо людей и общества".