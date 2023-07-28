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НАСА готовится изучать образцы астероидов, собранные беспилотным космическим зондом OSIRIS-REx. Ожидается, что они могут объяснить ученым, как зародилась жизнь в Солнечной системе.

Ученые в лаборатории в Хьюстоне готовятся к возвращению космического зонда OSIRIS-REx, который НАСА запустила в космос в 2016 году. Беспилотный аппарат вернется с особо ценным грузом: образцами, взятыми с астероида Бенну, которые могут раскрыть секреты зарождения жизни в Солнечной системе.

Собранные образцы породы и пыли будут разделены на образцы для немедленного анализа и образцы для хранения на будущее, чтобы новые поколения с более развитыми технологиями могли провести свои собственные исследования.

"Мы не ожидаем, что там окажется что-то живое, скорее строительные блоки жизни, — пояснила ведущий куратор образцов OSIRIS-REx Николь Ланнинг. — Именно это и побудило нас отправиться к такому типу астероидов, чтобы понять, что способствовало развитию жизни в нашей Солнечной системе и на Земле".

Космический аппарат должен приземлиться в штате Юта 24 сентября. На его борту будет находиться около 250 г материала, собранного с астероида в октябре 2020 года.

Несмотря на тщательное планирование миссии, сбор образцов оказался нелегким делом. В процессе работы зонд на несколько секунд соприкасался с астероидом, и для поднятия образца пыли и его захвата был произведен взрыв сжатого азота.

Ученые забеспокоились, когда клапан отсека с взятыми образцами не закрылся, что позволило их части улететь в космос. Но, в конце концов, образцы были успешно перенесены в капсулу, расположенную в центре аппарата, и закреплены.

Японские зонды 2010 и 2020 годов стали первыми, успешно собравшими образцы астероидов и вернувшими их на Землю. В последнем из них, полученном в 2020 году, было обнаружено биологическое соединение урацил, являющееся одним из компонентов рибонуклеиновой кислоты (РНК). РНК — это полимерная молекула, присутствующая во всех живых клетках и необходимая для выполнения большинства биологических функций.

Открытие подтвердило теорию о том, что жизнь на Земле могла частично зародиться в космосе при падении на планету астероидов, несущих в себе фундаментальные элементы.

"Эти образцы не падали на Землю. Они не подвергались воздействию нашей атмосферы. В течение миллиардов лет они не подвергались воздействию ничего, кроме сурового космоса", — говорит специалист по космохимии из НАСА Ева Бергер.

В конечном итоге они "помогут нам определить, действительно ли то, что мы считаем правдой, является таковой".

Ученых приводит в восторг не только перспектива расширения знаний о том, как возникла жизнь в нашем мире.

"Если мы сможем выяснить, что произошло здесь, на Земле, это поможет нам экстраполировать наши знания на другие космические тела, где мы могли бы искать жизнь, или по-другому интерпретировать то, что мы видим", — говорит Ева Бергер.