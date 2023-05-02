Искусственный интеллект и рынок труда: самые востребованные профессии будущего и те, что исчезнут

Согласно исследованию Всемирного экономического форума, искусственный интеллект может сильно изменить рынок труда в ближайшие пять лет. Вот несколько профессий, которые будут востребованы в скором будущем.

Профессии, связанные с развитием технологии искусственного интеллекта (ИИ), станут самыми востребованными в ближайшие пять лет, говорится в отчете ВЭФ.

Взрыв интереса к искусственному интеллекту в последние месяцы благодаря появлению таких инструментов, как ChatGPT и Midjourney, вызвал обеспокоенность по поводу того, как эта технологическая революция повлияет на рынок труда.

Экономисты и эксперты в области труда пытаются предсказать, какие рабочие места больше всего подвержены риску, и какие новые профессии будут созданы.

В понедельник Всемирный экономический форум представил доклад "Будущее работы", в котором подробно описано, какие профессии будут наиболее востребованы в ближайшие пять лет, а какие - под угрозой исчезновения.

Неудивительно, что специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению возглавили список самых востребованных профессий. За ними следуют специалисты по устойчивому развитию, бизнес-аналитики и эксперты в сфере информационной безопасности.

По другую стороны - банковские клерки, работники почтовой службы и кассиры.

Вот десятка наиболее и наименее перспективных профессий, согласно ВЭФ.

Самые быстроразвивающиеся профессии

1. Специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению

2. Менеджеры по устойчивому развитию

3. Бизнес-аналитики

4. Эксперты в сфере информационной безопасности

5. Специалисты в области финтеха

6. Дата-аналитики и дата-инженеры

7. Специалисты по робототехнике

8. Инженеры по электротехнологиям

9. Операторы сельскохозяйственного оборудования

10. Специалисты по цифровой трансформации

Самые быстро сокращающиеся рабочие места

1. Банковские клерки и смежные профессии

2. Сотрудники почтовой службы

3. Кассиры

4. Операторы ввода данных

5. Секретари

6. Клерки по учету материалов и складскому учету

7. Бухгалтеры

8. Законодатели и чиновники

9. Учетчики-статистики, финансовые и страховые работники

10. Коммивояжеры и смежные профессии

14 миллионов рабочих мест под угрозой

Отчет ВЭФ "Будущее работы" основан на данных опроса крупнейших работодателей мира. Исследователи выясняли ожидания работодателей на ближайшие пять лет. В опросе приняли участие 803 компании, в которых в совокупности занято более 11 миллионов работников, охватывающие 27 отраслей и 45 экономик из всех регионов мира.

В отчете подробно рассказывается, что по прогнозам работодателей будет создано 69 миллионов новых рабочих мест, но еще больше - 83 миллиона - исчезнет. Это двухпроцентное снижение занятости, или 14 миллионов рабочих мест. В отчете это сокращение объясняется экономическими проблемами, включая высокую инфляцию, замедление экономического роста и дефицит предложения.

С точки зрения абсолютных потерь рабочих мест в наибольшей степени пострадают операторы ввода данных - в течение пяти лет ожидается потеря 8 миллионов рабочих мест, за ними следуют секретари и бухгалтеры. На эти три профессии в совокупности приходится более половины ожидаемого сокращения рабочих мест, отмечается в докладе "Будущее работы 2023".

В то же время, прогрессирующее внедрение технологий и растущая цифровизация вызовут наибольшие изменения на рынке труда и станут положительным фактором для создания новых рабочих мест. Более 3/4 опрошенных компаний планируют внедрять технологии больших данных, облачных вычислений и искусственного интеллекта в ближайшие пять лет.

Но технологическая революция также является виновницей многочисленных ожидаемых потерь. В качестве услуги, которая все чаще приводит к закрытию банковских отделений, выделяется онлайн-банкинг, а банковские клерки в ближайшие пять лет могут рассчитывать на 40-процентное сокращение их числа.

Автоматизация, сенсорные технологии и онлайн-услуги снижают потребность в сотрудниках почтовой службы, кассирах и операторов ввода данных - число занятых в этих профессиях, как ожидается, сократится более чем на треть.

"В 2023 году преобразования на рынке труда, вызванные технологическими прорывами, такими как наступление эры искусственного интеллекта, усугубляются экономическими и геополитическими потрясениями, а также растущим социальным и экологическим давлением", - пишет в предисловии к докладу управляющий директор Всемирного экономического форума Саадия Захиди.

"После серьезной нестабильности на рынке труда в последние три года мы надеемся, что перспективы, представленные в этом докладе, будут способствовать амбициозной повестке дня с участием многих заинтересованных сторон, чтобы лучше подготовить работников, предприятия, правительства, преподавателей и гражданское общество к грядущим переменам, открывающимся возможностям, а также чтобы дать им возможность ориентироваться в этих социальных, экологических и технологических переходах", - пишет Захиди.

Рабочие места в сфере устойчивого развития растут

Глобальные усилия по декарбонизации промышленности, направленные на борьбу с изменением климата, приведут к заметному увеличению числа рабочих мест в сфере устойчивого развития в ближайшем будущем, говорится в докладе.

К концу десятилетия может быть создано около 30 миллионов рабочих мест в сфере чистой энергетики и технологий с низким уровнем выбросов.

Однако возникают вопросы, как новые работники получат необходимые навыки. По оценкам опрошенных работодателей, в ближайшие пять лет около 44 процентов работников будут лишены необходимых навыков, причем когнитивные навыки, такие как решение сложных проблем, считаются наиболее важными.

Шесть из десяти работников до 2027 года будут нуждаться в повышении квалификации, но только половина, по мнению экспертов, имеет доступ к соответствующим возможностям обучения сейчас.

Одним из ключевых навыков, которым многие компании хотят обучить своих сотрудников, является работа с искусственным интеллектом, который, как ожидается, будет использоваться почти 75 процентами компаний. При этом половина из них ожидает, что ИИ приведет к увеличению количества рабочих мест, а другие 25 процентов - что к сокращению.