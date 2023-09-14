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Техгиганты США собрались на форум ИИ

Илон Маск, Билл Гейтс и Марк Цукерберг на форуме ИИ в конгрессе.
Илон Маск, Билл Гейтс и Марк Цукерберг на форуме ИИ в конгрессе. Авторское право AP
By Кнарик Хачатрян
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Форум в конгрессе США собрал в одном месте IT-бизнесменов с общим состоянием в более 0,5 трлн долларов для обсуждения проблем ИИ

Руководители более двух  десятков самых влиятельных американских технологических компаний собрались на Капитолийском холме на форум по проблемам искусственного интеллекта.  Инициатором его проведения выступил лидер демократического большинства в сенате конгресса США Чак Шумер.

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Совокупный личный капитал участников составил более полутриллиона евро. Среди них - гендиректор Tesla Илон Маск, глава Meta✴ Platforms Марк Цукерберг и бывший гендиректор Microsoft Билл Гейтс.

Цель Шумера - в течение будущего года принять двухпартийный закон, который будет способствовать быстрому развитию искусственного интеллекта и смягчит его самые большие риски.

За день до открытия форума Adobe, IBM, NVIDIA и пять других компаний заявили, что подписали добровольные обязательства президента Джо Байдена в области ИИ, направленные на снижение рисков, связанных с использованием ИИ, включая нанесение водяных знаков на сохзданный им контент.

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