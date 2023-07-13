Euronews

ОЭСР недавно объявила, что 27% рабочих мест в ведущих странах мира связаны с навыками, которые могут быть легко автоматизированы в условиях революции ИИ.

В крупном докладе Организации экономического сотрудничества и развития, посвященном искусственному интеллекту и занятости, говорится, что 27% рабочих мест могут подвергнуться высокому риску автоматизации в условиях революции ИИ.

Эксперты ОЭСР пришли к выводу, что именно высококвалифицированные профессии могут подвергнуться большему риску.

"Несмотря на то что уровень внедрения ИИ в компаниях все еще относительно низок, быстрый прогресс, в том числе в области генеративного ИИ (например, ChatGPT), снижение затрат и растущая доступность работников с навыками ИИ позволяют предположить, что страны ОЭСР могут оказаться на пороге революции ИИ", - говорится в докладе организации " Перспективы занятости до 2023 года ".

ОЭСР - это блок из 38 членов, в который входят в основном богатые страны, такие как Великобритания, Япония, Германия, США, Австралия и Канада.

По мнению ОЭСР, наибольшее влияние ИИ окажет на высококвалифицированные рабочие места в таких областях, как медицина, юриспруденция и финансы, что может привести к серьезным нарушениям на рынке труда.

"Профессии в области финансов, медицины и юридической деятельности, которые часто требуют многолетнего образования и основные функции которых опираются на накопленный опыт для принятия решений, могут внезапно оказаться под угрозой автоматизации со стороны ИИ", - говорится в сообщении ОЭСР.

Опрос, проведенный ОЭСР еще в 2022 году, позволил выявить различные реакции работников на появление ИИ на рынке труда.

В опросе приняли участие 5300 работников 2000 компаний в сфере производства и финансов в 7 из 38 стран ОЭСР.

Результаты показали, что трое из пяти работников опасаются, что в ближайшие 10 лет они могут потерять работу из-за ИИ.

Интересно, что, несмотря на страх перед потерей работы, 63% работников, внедривших искусственный интеллект в свои ежедневные задачи, отметили рост удовлетворенности и удовольствия от работы.

Кроме того, большинство работников, использующих искусственный интеллект, отметили повышение эффективности труда, а также положительное влияние на свое психическое здоровье.

Однако парижская организация подчеркнула, что для подготовки к появлению ИИ на рабочем месте необходимы "срочные меры".

"Столь быстрое развитие событий в сочетании со снижением затрат на производство и внедрение новых технологий позволяет предположить, что экономики стран ОЭСР находятся на пороге революции ИИ, которая может коренным образом изменить ситуацию на рабочем месте", - заявили в ОЭСР.

ОЭСР также подчеркнула важность тщательного мониторинга данных о внедрении ИИ на рабочих местах и лучшего понимания того, как он может изменить, создать или ликвидировать рабочие места.