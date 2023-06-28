ИИ может помочь бесплодным мужчинам стать отцами

Этот алгоритм искусственного интеллекта находит жизнеспособных сперматозоидов в 1000 раз быстрее, чем эмбриолог.

Новый алгоритм ИИ, вероятно, способен повысить шансы страдающих бесплодием мужчин на рождение детей.

В настоящее время те, кто хочет стать отцами, но из-за заболеваний репродуктивной системы не могут зачать ребенка, обращаются за помощью к эмбриологам. Те вручную ищут жизнеспособные сперматозоиды в образцах, взятых у пациента.

Процесс этот длительный и трудозатратный. А благодаря новой технологии, на него уходят считанные секунды.

“Этот алгоритм способен помочь пациентам, у которых очень мало шансов на это, стать родителями своих собственных биологических детей”, - сказал один из авторов исследования Дейл Госс из Сиднейского Технологического университета.

“Алгоритм обновляет устаревшие подходы, которые не менялись десятилетиями. Он обеспечивает быструю идентификацию мужских половых клеток в образцах, что не только увеличит шансы пары на зачатие собственных биологических детей, но и снизит нагрузку на сперматозоиды и повысит эффективность работы лаборатории”, - поясняет он.

От шести часов до нескольких секунд

Примерно 1% мужчин страдают наиболее тяжёлой формой бесплодия, известной как необструктивная азооспермия (НОА). Это заболевание, которое характеризуется отсутствием сперматозоидов в семенной жидкости.

Сегодня мужчинам с НОА, которые хотят зачать ребёнка, проводят процедуру биопсии яичка. Хирургическим путём извлекают образцы ткани. Далее ищут в них сперматозоиды. Чтобы затем осуществить оплодотворение яйцеклетки при помощи интрацитоплазматической инъекции (введения сперматозоида в цитоплазму яйцеклетки).

Извлечение сперматозоидов занимает до шести часов. Эмбриолог должен тщательно измельчить образцы тканей в чашке Петри. Затем через микроскоп он исследует жидкость в поисках сперматозоидов. Чем дольше длится процесс, тем меньше вероятность того, что найденные сперматозоиды окажутся жизнеспособными и приведут к зачатию.

Исследование, проведённое австралийскими учёными, показало, как алгоритм ИИ SpermSearch выполняет этот поиск за считанные секунды. Затем эмбриолог может решить, пригоден ли обнаруженный сперматозоид для ИКСИ. Причём, ИИ более точен в работе, чем самый опытный специалист.

Как ему это удаётся?

Учёные сначала обучили SpermSearch, показав ему тысячи снимков, сделанных при помощи микроскопа, на которых были видны сперматозоиды. Так ИИ узнал, как они выглядят.

Дейл Госс и его команда использовали сперму здоровых людей, а затем образцы ткани яичек семи пациентов в возрасте от 36 до 55 лет, у которых была диагностирована НОА.

Алгоритм протестировали и сравнили результаты с результатами работы опытного эмбриолога. Выяснилось, что SpermSearch идентифицировал жизнеспособные сперматозоиды примерно в 1000 раз быстрее.

Также искусственный интеллект обнаружил больше мужских половых клеток, чем специалист: 611 против 560.

Результаты исследования были представлены 27 июня на ежегодном собрании Европейского общества репродукции человека и эмбриологии (ESHRE) в Копенгагене. Авторы подчеркивают, что для подтверждения их выводов требуются клинические испытания.