Девятерняшки празднуют свой второй день рождения

Два года назад 25-летняя жительница Мали Халима Сиссе выносила и родила сразу девятерых младенцев.

Это первый, зарегестрированный случай рождения такого количества живых и здоровых детей. Во время УЗИ врачи смогли распознать только семерых, поэтому рождение еще двоих стало неожиданностью для акушеров и родителей.

По приказу президента Мали Ба Ндау, после двухнедельного пребывания в малийской столичной больницу Халима Сиссе была переведена марокканскую клинику, где ей успешно была проведена операция кесарева сечения.