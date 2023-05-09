Бутан несколько лет тайно майнит биткойны

Власти Бутана сообщили, что королевство уже несколько лет тайно добывает криптовалюты. Проект начался, еще когда биткойн стоил $5000. Благодаря ледникам и большому количеству гидроэлектростанций, майнинг биткойнов в Бутане можно назвать "зеленым".

Королевство Бутан недавно раскрыло секрет, который ошеломил мировой финансовый рынок: страна несколько лет занималась добычей биткойнов, не говоря об этом никому — в том числе собственным гражданам.

Другим ошеломляющим открытием стало то, что страна смогла майнить криптовалюту с помощью возобновляемой гидроэлектроэнергии — более "зеленым" способом, чем это происходит чаще всего.

В Бутане — множество древних ледников, которые питают протекающие по территории страны реки. Вырабатываемая гидроэлектростанциями энергия в настоящее время питает дома большей части населения, насчитывающего 777 000 человек, и составляет 30% ВВП.

Но недавно раскрытый секрет Бутана показывает, что страна также использует этот огромный ресурс для другой цели, которая может стимулировать и поддерживать ее экономику в будущем: создания собственных криптоферм.

Ставку на криптовалюты делает не только Бутан. Сальвадор в Центральной Америке сейчас является единственной страной в мире, в которой действуют государственные криптофермы.

При небольших размерах и ограниченных ресурсах "зеленая" криптодобыча может стать решением проблемы экономической независимости Бутана — страны, которая уже много лет борется за самодостаточность.

Преимущество Бутана заключается в его ресурсах и окружающей среде, что делает страну идеальным местом для майнинга цифровых активов. Гидроэлектроэнергия стоит дешево, а высокие горы создают идеальные условия для охлаждения нагретых компьютеров, занятых добычей биткоина. По крайней мере, на бумаге кажется, что криптофермы страны могут практически не оставлять углеродного следа.

Почему майнинг биткойнов в Бутане был секретом, и как об этом стало известно?

В беседе с местной газетой The Bhutanese представитель правительства недавно заявил, что страна начала майнинг "несколько лет назад, как один из первых участников, когда цена биткойна составляла около $5 000". С тех пор цена биткоина взлетела до $29 228,12 по состоянию на 5 мая 2023.

Причина, по которой страна объявила о своих секретных операциях сейчас, может быть связана с тем, что королевство ищет партнеров для дальнейшего расширения проекта.

Инвестиционное подразделение страны, государственная холдинговая компания Druk Holding & Investments (DHI) и майнинговая компания Bitdeer, зарегистрированная на Nasdaq, по сообщениям, ищут инвесторов на сумму в $500 млн, которые будут использованы для развития "зеленого" криптомайнинга в королевстве.

Между тем, более крупные соседи Бутана — Индия и Китай — относятся к криптовалютам по-прежнему настороженно. Правительство и центральный банк Индии заняли решительную позицию против криптовалют, а Китай официально запретил торговлю криптовалютами в 2021 году.