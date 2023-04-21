Противозачаточные таблетки и их побочные эффекты: что нужно знать женщинам

Недавние исследования показали, что у женщин, принимающих гормональные контрацептивы, в частности, "мини-таблетки", содержащие только прогестагены, повышен риск развития рака молочной железы.

В этом нет ничего нового, поскольку все виды гормональных контрацептивов известны своими потенциальными побочными эффектами, причем некоторые из них более серьезными, чем другие.

Таблетки по-прежнему считаются судьбоносным открытием, которое дало женщинам удобный и надежный способ предохранения от нежелательной беременности и даже назначается при таких заболеваниях, как эндометриоз.

Но последние результаты исследования оживили дискуссию о методах контрацепции и их влиянии на физическое и психическое здоровье женщин.

"Таблетки как общий препарат широкого спектра действия - одно из лучших событий, произошедших в мире контрацепции для миллионов и миллионов людей, и они остаются невероятно распространенной формой контрацепции. Но она подходит не всем", - сказала Euronews Next доктор Алисса Двек, практикующий гинеколог из Нью-Йорка.

От перепадов настроения до болей в груди, головных болей и снижения полового влечения: в последние годы многие женщины жалуются на побочные эффекты гормональных противозачаточных средств и даже отказываются от таблеток после сообщений о серьезных осложнениях со здоровьем.

Десять лет назад общественная тревога охватила Францию, когда 25-летняя женщина подала иск в суд по поводу инсульта, который она перенесла, принимая противозачаточные таблетки третьего поколения, сочетающие женский гормон эстроген с синтетической версией прогестерона.

Эта "паника" вызвала резкое сокращение числа женщин, принимающих противозачаточные таблетки в последующие годы, хотя, по данным Французского института демографических исследований, они по-прежнему являются самым распространенным методом контрацепции в стране.

Каковы основные побочные эффекты таблеток?

"Обычные побочные эффекты при приеме противозачаточных таблеток включают нерегулярные кровотечения, тошноту, болезненность груди и возможное изменение веса в любую сторону", - говорит Двек.

В некоторых незначительных случаях у людей могут возникнуть гораздо более серьезные осложнения, такие как образование тромбов, которые могут попасть в легкие и вызвать легочную эмболию, или достичь мозга и вызвать инсульт.

Исследования также связывают противозачаточные таблетки с повышенным риском развития некоторых видов рака, в частности рака груди, шейки матки и печени.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале PLOS Medicine, показало, что у женщин, принимающих гормональные контрацептивы, на 20-30% выше риск развития рака молочной железы.

"Этот риск не зависит от типа контрацептива, который был назначен последним", - говорит Кирстин Пири, сотрудник отдела эпидемиологии рака Оксфордского центра здоровья населения и один из ведущих авторов исследования.

"Однако, поскольку основной риск развития рака молочной железы у женщин в возрасте 20-30 лет невелик, избыточное число случаев рака молочной железы, связанных с применением противозачаточных средств в более молодом возрасте, также весьма невелико", - сказала она в интервью Euronews Next.

Хотя эти результаты могут показаться тревожными, Пири отметила, что риск сохраняется только во время приема таблеток, а после прекращения их приема он начинает существенно снижаться.

Двек добавила, что в некоторых случаях прием противозачаточных таблеток может быть даже полезен.

"Хорошо известно, что противозачаточные таблетки также помогают предотвратить риск рака яичников и рака матки. И это не очень разрекламировано, но, безусловно, очень важно для тех людей, которые беспокоятся об этих заболеваниях, возможно, из-за семейного анамнеза", - сказала она.

"Так что для некоторых людей противозачаточные таблетки могут быть полезны, а для других вызвать побочные эффекты", - добавила она, отметив, что людям следует вспомнить о своей истории болезни, прежде чем принимать лекарства.

Однако некоторые эксперты, такие как Пири, призывают к проведению дополнительных исследований побочных эффектов "мини-таблеток".

"О рисках, связанных с использованием комбинированных оральных контрацептивов, известно многое, поскольку эти контрацептивы на протяжении многих десятилетий использовались большим количеством женщин во всем мире. Однако в последние десятилетия в Великобритании значительно увеличилось использование контрацептивов, содержащих только прогестаген, поэтому важно продолжать оценивать краткосрочные и долгосрочные риски, связанные с их использованием", - сказала она.

Какие еще есть варианты?

К счастью, существуют альтернативы противозачаточным таблеткам, когда речь идет о предотвращении нежелательной беременности.

В качестве наиболее актуальных форм негормональной контрацепции для тех, кто собирается отказаться от гормональных таблеток, Двек назвала приложения, позволяющие отслеживать циклы и предсказывать овуляцию, женские или мужские презервативы, которые имеют дополнительное преимущество в виде профилактики инфекций, передающихся половым путем (ИППП), и негормональные внутриматочные спирали (ВМС).

Есть надежда и на другой фронт: мужская контрацепция. Хотя на протяжении десятилетий женщины несли большую часть ответственности за контроль рождаемости, последние исследования показывают, что мужчины вскоре смогут разделить это бремя более справедливо или даже полностью снять его с женских плеч - принимая "мужские таблетки", втирая в плечи гормональный гель или делая обратимую вазэктомию.

Отказ от таблеток

Многие женщины не ждут революции в мужской контрацепции и уже отказываются от гормональных противозачаточных средств.

Год назад Софии* (имя изменено по ее просьбе) были назначены противозачаточные таблетки после того, как у нее диагностировали синдром поликистозных яичников - заболевание, которое влияет на репродуктивные гормоны и обычно вызывает нерегулярные месячные, акне, избыточный рост волос и бесплодие.

"К сожалению, когда вы приходите на прием к врачу и у вас СПКЯ, единственное, что вам говорят, это похудеть и принимать гормональные таблетки, если вы хотите получить регулярные месячные, а потом, когда вы попытаетесь зачать ребенка, вы можете вернуться и обсудить лечение бесплодия", - сказала она в интервью Euronews Next.

Когда София поинтересовалась о возможных побочных эффектах, врач, по ее словам, "отмахнулся" и подчеркнул, что таблетки помогут снизить риск развития рака матки, который повышается при СПКЯ.

Не будучи полностью убежденной, но не имея альтернатив, она начала принимать таблетки - до тех пор, пока побочные эффекты не стали слишком сильными.

"Одна конкретная вещь, которая меня действительно пугала, - это перепады настроения. Я действительно боролась с ними, потому что могла переживать различные эмоциональные состояния, и в один прекрасный день ни с того ни с сего мне становилось грустно, потом я радовалась, а потом плакала, - говорит она. - У меня бывали периоды, череда дней, когда я просто не чувствовала себя собой".

София сказала, что сначала она верила, что таблетки помогут минимизировать симптомы ее заболевания, но в итоге они принесли ей больше вреда, чем пользы.

Между тем, в социальных сетях она натыкалась на истории женщин, которые рассказывали, что им удалось сбалансировать свой СПКЯ естественным путем, без гормональной контрацепции.

После пяти месяцев приема таблеток, устав от побочных эффектов, она решила попробовать вместо этого изменить рацион питания и образ жизни, чтобы контролировать свое состояние здоровья.

"Для меня решение отказаться от таблеток было медицинским", - объяснила она. - Я хотела вернуть свое здоровье и хотела пойти традиционным, естественным путем, чтобы попытаться решить проблему".

Хотя ее путь к естественному балансу гормонов был непростым, она увидела некоторые положительные результаты и сказала, что смогла добиться некоторой регулярности менструального цикла и гораздо лучшего настроения в целом.

Истории в социальных сетях, восхваляющие преимущества отказа от таблеток, побуждают все большее число женщин сделать шаг вперед и жить без гормонов.

Однако эксперты предупреждают об опасности принятия важных медицинских решений, следуя тенденциям в Интернете без консультации с медицинским работником.

"Самое замечательное в социальных сетях то, что они привлекают внимание к темам, которые нам всем необходимо обсуждать, будь то с нашими друзьями, семьей, врачами, партнерами, - говорит Двек. - Недостатком является то, что существует много дезинформации, или неверной информации, или информации, которая может относиться к одному человеку, но не ко всем. Поэтому это необходимо учитывать. Итак, хорошая новость в том, что мы говорим об этом. Плохая новость заключается в том, что нам действительно необходимо поговорить с экспертами, которые знакомы с нашими индивидуальными обстоятельствами, чтобы найти наилучшие варианты".