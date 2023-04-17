Продолжительность жизни: в каких странах Европы живут дольше?

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Продолжительность жизни — важнейший инструмент для отслеживания благосостояния общества, который используется в том числе и для разработки государственной политики.

Франция, например, пытается уменьшить нагрузку на систему социального обеспечения, увеличившуюся, когда население стало жить дольше. Для решения этой проблемы французское правительство приняло, хотя и столкнувшись с народным недовольством, ряд реформ, направленных на увеличение пенсионного возраста и поощрение людей работать более долгое время.

Но сегодня дольше живут не только французы. Во всем Евросоюзе ожидаемая продолжительность жизни растет уже в течение нескольких десятилетий.

Где в Европе живут дольше всех?

По данным европейского статистического агентства Eurostat, в 2021 году средняя продолжительность жизни в Евросоюзе составила 80,1 года, однако эти данные немного ниже 2020 и 2019 годов — вероятно, на них повлиял рост смертности во время пандемии COVID-19.

В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни достигла исторического максимума — 81,3 года, но в 2020 году снизилась до 80,4.

Несмотря на небольшой спад, от которого мы, вероятно, скоро оправимся, продолжительность жизни имеет тенденцию к росту. Официальная статистика показывает, что с 1960-х годов она увеличивалась более чем на два года за десятилетие.

В целом европейские женщины живут дольше мужчин (82,9 лет против 77,2 лет при рождении в 2021 году).

Страной с самой высокой ожидаемой продолжительностью жизни является Испания, где живут в среднем 83,3 года. За ней следуют Швеция (83,1 года), Люксембург и Италия (обе — по 82,7 года).

Самая низкая продолжительность жизни прогнозируется в Болгарии (71,4 года), Румынии (72,8 года) и Латвии (73,1 года).

Различия между странами интересны, но разница в продолжительности жизни в регионах внутри страны могут быть еще более удивительной. Например, в испанском регионе Андалусия люди живут более 81,7 лет, а жители столичного региона Мадрид — 85,4 лет, на четыре года больше.

Аналогичные тенденции наблюдаются и в Италии. Итальянцы, живущие на южном острове Сицилия, могут рассчитывать прожить около 81,3 года, а те, кто живет на севере, в Трентино, недалеко от границы с Австрией, — 84,2 года, то есть на три года больше.

В каких странах продолжительность жизни повысилась больше всего?

Больше всех увеличили продолжительность жизни эстонцы, которые за период с 2000 по 2021 год прибавили 6,1 года. За Эстонией следуют Ирландия (+5,8), Люксембург (+4,7), Дания (+4,6) и Словения (+4,5).

Успехи пятерки лидеров поразительны, особенно в сравнении с другими странами, да и просто со средним показателем по ЕС, где зафиксирован рост на 2,5 года.

В Болгарии, напротив, люди умирают более молодыми, чем раньше: ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2021 году была на 0,2 года меньше, чем в 2000 году. Считается, что такая ситуация — результат ряда факторов, среди которых неэффективная система здравоохранения и более высокие показатели смертности от инсульта, чем в большинстве стран Евросоюза, говорится в отчете Еврокомиссии по здравоохранению.

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни показывает, прожиты ли наши последние годы в добром здравии.

В 2020 году среднее число лет здоровой жизни при рождении в Евросоюзе составило 64,5 года для женщин и 63,5 года для мужчин. Это число также претерпело эволюцию: с 2011 по 2020 год оно увеличилось на 2,6 года, поднявшись с 61,4 здоровых лет до 64.

Швеция — страна, население которой проживает больше всего здоровых лет в ЕС (женщины живут в среднем 72,7 здоровых лет, а мужчины — 72,8 здоровых лет). За шведами следуют итальянцы и мальтийцы — 68,7 против 67,2 и 70,7 против 70,2 здоровых лет соответственно.

Интересно, что Дания, несмотря на высокие позиции в шкале долголетия, сильно отстает по количеству здоровых лет, занимая лишь четвертое место: женщины живут в среднем 57,7 здоровых лет, а мужчины — 58,1.

Латвия — страна с наименьшим количеством здоровых лет жизни как для женщин, так и для мужчин: 54,3 и 52,6 соответственно.

Почему продолжительность жизни увеличивается?

Мы живем и остаемся здоровыми дольше в силу целого ряда факторов. Но самым важным из них является снижение младенческой смертности.

Шансы на то, что новорожденный выживет, увеличились с 50% до 96% во всем мире. В период с 2011 по 2021 год уровень младенческой смертности в ЕС снизился с 3,8 смертей на 1000 рождений до 3,2 смертей на 1000 рождений.

А за последние 20 лет уровень младенческой смертности снизился почти вдвое (6,2 смерти на 1000 в 1999 году).

В 2021 году самые высокие показатели младенческой смертности в Евросоюзе были зарегистрированы в Болгарии (5,6 смертей на 1000 рождений) и Румынии (5,2 смертей на 1000 рождений), а самые низкие — в Финляндии, Словении и Швеции (во всех странах по 1,8 смертей на 1000 рождений).