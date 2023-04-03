НАСА объявит состав экипажа лунной миссии Artemis II

Человечество собирается сделать еще один шаг к возвращению на Луну. 3 апреля НАСА объявит имена трех американцев и одного канадца, которые в следующем году отправятся к ней с миссией под названием Artemis II.

В 2024 году они облетят вокруг Луны и станут первыми людьми, которые увидят ее вблизи за последние 50 лет.

Они также станут первыми, кто полетит на новом космическом корабле "Орион", который в прошлом году завершил автоматическую миссию без экипажа.

Итак, поговорим о миссии Artemis II, в которой примут участие эти астронавты.

Вскоре после запуска на ракете SLS из Космического центра имени Кеннеди НАСА во Флориде они пройдут через ряд критических моментов.

"Орион" сбросит свои ускорители и другие компоненты, а основной двигатель отключится и отсоединится.

Затем наступит волнующая часть - так называемая Транс-лунная инъекция, когда ключевая часть "Ориона", построенного в Европе, так называемый служебный модуль ЕКА, направит корабль с околоземной орбиты к Луне.

В этот момент четырем членам экипажа будет разрешено снять новые оранжевые лётные костюмы "Орион", которые они будут надевать при запуске и входе в атмосферу.

Они водонепроницаемы, пожаробезопасны и могут поддерживать жизнь экипажа в течение шести дней в случае потери давления в кабине. Но, будем честны, в них не так удобно, как в тренировочных штанах и футболке во время долгого путешествия.

В этом относительно долгом путешествии четыре астронавта Artemis II проведут 9 дней и 13 часов, пролетев 370 000 километров до Луны.

После этого они выйдут на орбиту вокруг Луны на 6 дней.

Ожидайте потрясающих фотографий, когда они будут пролетать над лунной поверхностью и оглядываться на Землю.

Четыре астронавта, чьи имена скоро будут объявлены, не прикоснутся к лунным камням и не спустятся сюда, по крайней мере, в этот раз, но они играют важную роль в тестировании систем для следующего шага.

Который наступит уже в 2025 году, когда в рамках миссии Artemis III астронавты высадятся на Южном полюсе Луны, в районе, который НАСА выбрало в качестве наилучшего места для создания постоянной лунной базы.