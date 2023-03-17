Любите кофе? Высокий уровень кофеина в организме может снизить риск развития диабета

Высокий уровень кофеина в крови может помочь снизить количество жира в организме и даже риск развития диабета 2 типа, согласно новому исследованию.

Однако исследование не рекомендует употреблять какое-то определенное количество кофе, которое человек должен выпивать для поддержания здоровья. Больше кофе - не всегда хорошо для организма, поскольку жир или сахар, содержащиеся в напитках с кофеином, могут нивелировать положительный эффект.

Предыдущие исследования показали, что ежедневное употребление от трех до пяти чашек кофе, содержащих в среднем 70-150 мг кофеина, связано со снижением риска развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Но это были так называемые обсервационные исследования, что затрудняет определить фактическое влияние кофеина и других факторов.

В одном из последних исследованиих, опубликованных в журнале BMJ Medicine, использовался метод, известный как менделевская рандомизация, в котором применяются генетические доказательства в поддержку причинно-следственного эффекта.

Изучение метаболизма кофеина

Исследователи изучили роль двух распространенных вариантов генов - которые, по определению, случайным образом распределяются при рождении - связанных со скоростью метаболизма кофеина.

Люди, которые являются носителями генетических вариантов, связанных с медленным метаболизмом кофеина, в среднем пьют меньше кофе, но имеют более высокий уровень кофеина в крови, чем те, кто "перерабатывает" его быстро.

Исследователи использовали эти варианты для определения "генетически прогнозируемого" уровня кофеина в крови почти 10 000 человек, которые приняли участие в шести долгосрочных исследованиях.

Они обнаружили, что более высокий уровень кофеина в крови связан как с более низким индексом массы тела (ИМТ), так и с более низким риском развития диабета 2 типа.

"Это небольшие, пожизненные эффекты", - сказал Euronews Next старший автор исследования Дипендер Гилл.

Известно, что кофеин ускоряет метаболизм, сжигание жира и снижает аппетит. По оценкам, ежедневное потребление 100 мг кофеина увеличивает расход энергии примерно на 100 калорий в день.

Далее исследователи использовали менделевскую рандомизацию, чтобы определить, в какой степени влияние уровня кофеина в крови на риск развития диабета 2 типа может быть обусловлено одновременным снижением веса, и обнаружили, что на него приходится почти половина этого влияния (43%).

Что это означает для кофеманов?

Если вы чувствуете, что вам приходится выпивать слишком много чашек кофе, чтобы работать каждый день, это может означать, что ваш кофейный метаболизм относится к более быстрому типу - поэтому уровень кофеина в крови быстро уменьшается, и вам нужно часто подзаправляться, чтобы поддерживать его и чувствовать эффект.

Однако данное исследование не позволяет с точностью заявить, быстрый или медленный метаболизм кофеина повышает риск ожирения или диабета, предупреждает Гилл.

"На индивидуальном уровне скорость метаболизма кофеина оказывает незначительное влияние на массу тела. Но подход, который мы используем, помогает подтвердить или обосновать наличие эффекта на больших выборках", - пояснил он.

Другими словами, исследование показывает, что существуют генетические доказательства того, что более высокий уровень кофеина в крови снижает массу тела и риск развития диабета, но мы не можем извлечь из этого вывода много полезного на индивидуальном уровне, и нам определенно не стоит менять свои привычки пить кофе, основываясь только на этом исследовании.

"Люди не должны изменять свои предпочтения или образ жизни, основываясь только на результатах этого исследования, потому что кофеин, помимо потенциально полезных эффектов, может оказывать и вредное воздействие при чрезмерном потреблении", - напоминает Гилл.

Ученые призывают к проведению дополнительных исследований о пользе бескалорийных кофеиносодержащих напитков, чтобы лучше понять влияние кофеина и развеять возможные мифы о потреблении кофе.

"Когда люди употребляют кофе, неясно, является ли это эффектом кофеина, содержащегося в кофе, или других веществ, которые есть в этом напитке. Ведь в кофе есть много других химических веществ, в том числе вода. Кстати, просто поддерживать водный баланс в организме очень полезно для людей", - говорит Гилл.

Одним из недостатков исследования является то, что в нем принимали участие люди преимущественно европейского происхождения, и ученые говорят, что для проверки и подтверждения полученных результатов необходимы дальнейшие клинические тесты.

По их словам, в идеале нужно провести клиническое исследование, в котором "изучалось бы, как можно терапевтически изменить уровень кофеина в плазме крови человека и как это влияет на различные метаболические параметры", - говорит Гилл.

"В конце концов, это же лекарство, верно? Поэтому вы можете изменять уровень этого препарата [кофеина] в плазме крови человека любым способом, которым вы могли бы вводить препарат - в виде таблеток, инъекций", - резюмировал ученый.