Этюд в кофейных тонах

29-летний художник Ульрих Абе из Кот-д'Ивуар заканчивает портрет Тома Санкары, известного политика на континенте. Ульрих владеет всеми классическими техниками письма, но предпочитает использовать в своих работах кофе и какао, тут его художественное кредо соприкасается с гражданским. Вот что он говорит: "Я чествую тех фермеров-тружеников, чьи имена никому не известны. Они работают в поте лица. Кофейные бобы и какао-бобы - это самое дорогое, что моя страна может предложить миру, мои скромные усилия служат общей цели".

Кот-д'Ивуар остается самым крупным производителем какао в мире и одним из крупнейших производителей кофе. Ульрих Абе ведет переговоры об организации своей первой выставки, и, разумеется, за чашечкой ароматного напитка.